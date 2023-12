Manchester City goleia Fluminense e levanta taça do Mundial de Clubes

A- A+

O Fluminense jogou como Fluminense. O Manchester City jogou como Manchester City. Com cada um ao seu estilo, prevaleceu a maior qualidade técnica do time inglês. O sonho do título mundial dos brasileiros esbarrou em uma equipe que há anos desempenha um futebol no mais alto nível. Na decisão do torneio, nesta sexta (22), no King Abdullah, os europeus venceram por 4x0, com gols de Álvarez (2), Nino (contra) e Foden.





Baque aos 50 segundos



A espera de uma vida por um título inédito sofreu um duro golpe antes do ponteiro marcar o primeiro minuto. Marcelo, um dos mais experientes do time, errou na saída de jogo. Aké, de longe, chutou colocado. Fábio tocou com a ponta dos dedos e a bola ainda acertou a trave. Mas não deu nem tempo de os tricolores ficarem aliviados. No rebote, Álvarez, de peito, fez 1x0.



O gol não mudou a postura do Fluminense. Aliás, os torcedores que marcaram presença em Jedá puderam ver o Tricolor em sua maior essência. Os toques curtos, a postura funcional, as triangulações em espaço curto. Tudo isso com alguns sustos na defesa - nada fora do comum.



Quando se diz que final é decidida em detalhes, muitas vezes os centímetros explicam. Alguns deles fizeram Cano estar à frente da marcação do City, saindo na cara do gol e sendo derrubado por Éderson na área. Pênalti que seria marcado caso o jogador não estivesse impedido.



Por outro lado, foi em um pequeno espaço entre os jogadores do Fluminense que Rodri achou Foden livre. O atacante cruzou rasteiro, a bola desviou em Nino e encobriu Fábio. Mais um gol do City. Antes do intervalo, o goleiro do Tricolor fez boa defesa em chute de Grealish. Do outro lado, Ederson espalmou bem uma cabeçada de Arias.

Goleada na reta final



Ter a vantagem no placar fez o City jogar ainda mais solto. Fábio ia empilhando boas defesas, mas com uma supremacia tão grande do outro lado, tomar outro gol era questão de tempo. Aos 25, Foden deu uma de centroavante e apareceu na área, de carrinho, para marcar o terceiro dos ingleses.



De placar elástico, a vitória se transformou em goleada. Álvarez fechou a conta com o quarto gol, decretando o primeiro título mundial da história do Manchester City.



Ficha técnica

Fluminense 0

Fábio; Samuel Xavier, Nino (Marlon), Felipe Melo (Alexsander), Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli, Ganso (Lima); Jhon Arias, Keno (John Kennedy) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Manchester City 4



Ederson; Walker, Stones (Gvardiol), Ruben Dias e Aké (Bobb); Rodri (Akanji), Lewis (Kovacic) e Bernardo Silva; Álvarez, Foden (Matheus Nunes) e Grealish.Técnico: Pep Guardiola



Local: King Abdullah (Jedá/ARA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL). Assistentes: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Gols: Álvares (aos 1 do 1ºT e 42 do 2ºT), Foden (aos 26 do 2ºT) e Nino (contra, aos 26)

Cartões amarelos: Marcelo, Alexsander, John Kennedy (F)

