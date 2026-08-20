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FUTEBOL Manchester City mira contratação de Allan, do Palmeiras, para substituir Savinho, diz jornal Jogador de 22 anos tem multa rescisória de R$ 607 milhões com o clube paulista

O Manchester City tem interesse na contratação de Allan, meia-atacante do Palmeiras. O clube inglês vê o jogador como opção para substituir Savinho, que negocia sua saída para o Tottenham, mas ainda enviou uma proposta ao time paulista. As informações são do jornal The Athletic, da Inglaterra.

Allan, de 22 anos, é titular do Palmeiras e tem multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 607 milhões). Ele esteve em campo na vitória da equipe sobre o Cerro Porteño por 1 a 0, no Paraguai, que garantiu a vaga nas quartas de final da Libertadores. Neste ano, são seis gols e cinco assistências em 41 partidas pelo alviverde.





O Manchester City, por sua vez, negocia com o Tottenham as vendas de Savinho e Omar Marmoush. Segundo o jornal BBC, da Inglaterra, as conversas entre os clubes se intensificaram nos últimos dias e estão avançando, mas ainda não há acordo fechado pelas transferências.

Aos 22 anos, o brasileiro Savinho perdeu espaço na equipe de Pep Guardiola e agora considera deixar o clube — ele disputou apenas sete jogos na última temporada da Premier League.

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