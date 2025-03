A- A+

Futebol Internacional Manchester City estuda pagar R$ 620 milhões em meia do Barcelona para substituir De Bruyne Belga tem contrato com o clube inglês até junho de 2025 e seu futuro permanece incerto

O Manchester City tem como desejo o meia Pedri para a lista de potenciais substitutos de Kevin De Bruyne. De acordo com o jornal português A Bola, o clube inglês planeja gastar 100 milhões de euros (cerca de R$ 620 milhões).

No entanto, o desejo da equipe não deve ser concluído de maneira fácil, já que o presidente dos culés, Joan Laporta, deixou claro que não deve liberar o espanhol, a não ser que o mesmo peça para ser negociado.

Em janeiro deste ano, o meia espanhol assinou um novo contrato com o Barcelona, válido até 2030, com uma cláusula de rescisão de um bilhão de euros. Em 2021, ele foi eleito Golden Boy, prêmio dado ao melhor jogador sub-21 da Europa.

Kevin De Bruyne, meio-campista belga de 33 anos, tem sido peça fundamental no Manchester City. Seu contrato com o clube se encerra em junho de 2025. Recentemente, surgiram especulações sobre uma possível transferência do belga para a Saudi Pro League, especialmente após declarações do próprio jogador indicando que consideraria propostas financeiramente vantajosas.

