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Derrota Manchester City perde para o Brighton (1-0); United afunda diante do Chelsea City perde em casa e vê liderança ameaçada, enquanto United amarga nova derrota e se aproxima da zona de rebaixamento

Sábado ruim para os clubes de Manchester na Premier League: o líder City perdeu por 1 a 0 em casa para o Brighton, enquanto o United foi derrotado por 2 a 0 pelo Chelsea, fora de casa, pela 9ª rodada, um resultado que deixa o técnico Michael Carrick em situação bastante delicada.

No Etihad Stadium, o City reencontrou o Brighton, apenas três dias depois de ter eliminado os 'Seagulls', nas oitavas de final da Copa da Liga.

Mas o time do sul da Inglaterra deu o troco, graças a um gol logo no início da partida, marcado pelo sueco Yasin Ayari (11'), que impôs aos 'Citizens' sua segunda derrota consecutiva na Premier League, após o revés por 2 a 1 na semana passada, diante do Aston Villa.

O City, com 21 pontos, segue na liderança por ter um saldo de gols superior ao do Arsenal, que tem a mesma pontuação e enfrentará o Liverpool (5º colocado, com 15 pontos) neste domingo.

Já o Brighton permanece na parte de cima da tabela, com 19 pontos, ocupando uma confortável terceira posição à frente do Chelsea (16 pontos), algoz do outro clube de Manchester.

En Stamford Bridge, o Manchester United perdeu por 2 a 0 e segue com sete pontos. Os 'Red Devils', que ocupam a 16ª posição, podem até entrar na zona de rebaixamento ao longo do fim de semana, dependendo dos demais resultados da 9ª rodada.

Em Londres, a equipe sofreu sua segunda derrota consecutiva na Premier League, apenas seis dias após um revés de 3 a 0 diante do Bournemouth. Trata-se da quarta derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.

Chances desperdiçadas

Os visitantes desperdiçaram diversas oportunidades de abrir o placar em Stamford Bridge e acabaram pagando caro por isso.

Após um início ofensivo e sólido, o time comandado por Carrick caiu de rendimento no segundo tempo, sofrendo gols de Morgan Rogers (50') e Cole Palmer (64'), este último de pênalti, cometido pelo argentino Lisandro Martínez, que acabou sendo expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Nas últimas semanas, Martínez havia se manifestado publicamente para criticar a falta de investimento do United no mercado de transferências para reforçar o elenco de Carrick.

O United chegou a balançar a rede quando Matheus Cunha desviou, de primeira, uma cabeçada de Harry Maguire após uma cobrança de escanteio. Por´pem, o brasileiro estava em posição de impedimento.

Carrick colocou o capitão Bruno Fernandes de volta à equipe titular, após ele ter ficado de fora no fim de semana passado, como consequência por ter criticado publicamente as escolhas táticas de seu treinador depois da goleada por 4 a 1 sofrida na Liga dos Campeões.

Os 'Blues' de Xabi Alonso assumiram a quarta colocação, aguardando o desfecho das demais partidas, com destaque para o confronto entre Liverpool (5º) e Arsenal (2º), no domingo.

Em uma de suas raras aparições como titular desde que o técnico basco assumiu o comando dos 'Blues', o brasileiro Estêvão teve um terceiro gol anulado por impedimento, logo após acertar o ângulo ao finalizar um passe de Palmer.

O United enfrentará a Roma na terça-feira, pela Liga dos Campeões.

Com duas derrotas nos três primeiros jogos da principal competição europeia, o United ocupa a 20ª posição na tabela — que conta com 36 equipes — e corre o risco de ficar de fora da fase de mata-mata.

Ao ser questionado pela TNT Sports se acredita que estará apto para o duelo contra a Roma, Carrick respondeu de forma lacônica: "Sim".

"Não vou ficar fazendo grandes discursos para explicar a situação de hoje. Isso não vai mudar nada. É preciso seguir em frente e vencer jogos de futebol, é simples assim", afirmou.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília)



Sábado, 31 de outubro

Chelsea - Manchester United 2 - 0

Manchester City - Brighton 0 - 1

AFC Bournemouth - Leeds 2 - 0

Hull - Ipswich Town 2 - 2

Coventry - Sunderland 3 - 1

Brentford - Nottingham 2 - 0

(14h30) Tottenham - Crystal Palace

(17h00) Aston Villa - Fulham



Domingo, 1º de novembro

(13h30) Liverpool - Arsenal



Segunda-feira, 2 de novembro

(17h00) Newcastle - Everton



Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Manchester City 21 9 7 0 2 20 10 10

2. Arsenal 21 8 7 0 1 13 5 8

3. Brighton 19 9 6 1 2 24 7 17

4. Chelsea 16 9 5 1 3 19 15 4

5. Liverpool 15 8 4 3 1 11 8 3

6. Brentford 14 9 3 5 1 16 9 7

7. AFC Bournemouth 12 9 3 3 3 14 13 1

8. Hull 11 9 2 5 2 11 10 1

9. Leeds 11 9 2 5 2 9 8 1

10. Newcastle 11 8 3 2 3 12 14 -2

11. Aston Villa 11 8 3 2 3 9 12 -3

12. Ipswich Town 11 9 3 2 4 14 18 -4

13. Everton 10 8 2 4 2 8 9 -1

14. Tottenham 9 8 2 3 3 8 10 -2

15. Coventry 9 9 3 0 6 9 16 -7

16. Fulham 8 8 2 2 4 8 10 -2

17. Manchester United 7 9 1 4 4 10 15 -5

18. Crystal Palace 7 8 2 1 5 9 19 -10

19. Nottingham 6 9 1 3 5 6 12 -6

20. Sunderland 5 9 1 2 6 7 17 -10

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