Manchester City procura por goleiro com possível saída de Ederson; saiba quem são os favoritos

O Manchester City já começa a se movimentar no mercado em busca de um novo goleiro. Com a possibilidade concreta de saída de Ederson para o Galatasaray — clube que iniciou conversas com os ingleses para contratar o brasileiro —, os Citizens observam com atenção a situação de Gianluigi Donnarumma, titular da seleção italiana e atualmente no Paris Saint-Germain.

De acordo com o jornalista italiano Nicolò Schira, o nome de Donnarumma, de 26 anos, agrada à cúpula do City e também ao Bayern de Munique.

Ambos os clubes buscam um substituto de alto nível para seus veteranos: Ederson, que pode deixar Manchester após sete temporadas, e Manuel Neuer, que se aproxima do fim da carreira em Munique.

Além dele, Marc Ter-Stegen, segundo o periódico português A Bola, também surge como um dos favoritos para assumir o gol do time inglês. O alemão se tornou a terceira opção de Hansi Flick no Barcelona e não deve ser utilizado nesta temporada.

Donnarumma está no último ano de contrato com o PSG e ainda não chegou a um acordo para renovação, o que o coloca como um alvo viável na janela.

Revelado pelo Milan, o goleiro soma boas atuações com a camisa do PSG, mas viveu altos e baixos desde sua chegada em 2021.

Mesmo assim, segue como peça central da seleção italiana e mantém prestígio no mercado europeu. Com a iminente reformulação no elenco comandado por Pep Guardiola, a busca por um nome confiável e jovem para o gol virou prioridade no Etihad Stadium.

