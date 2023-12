Manchester City quer encerrar má fase na Premier League contra o modesto Luton

A- A+

O poderoso Manchester City, que vive um momento complicado, viaja no domingo (10), para enfrentar o recém-promovido Luton Town em seu modesto estádio.

O duelo será uma oportunidade para ver se os 'Citizens' voltarão a exibir o futebol ofensivo que os levou ao topo da Europa, se apenas conquistarão os 3 pontos ou se sofrerão um novo revés que poderá complicar as chances de repetir o título da Premier League.

O atual tricampeão inglês, que vem de três empates consecutivos com Chelsea (3-3), Liverpool (1-1) e Tottenham (3-3), perdeu o terceiro lugar na quarta-feira ao ser derrotado pelo Aston Villa (1-0), a quarta derrota na temporada.

Em Kenilworth Road, os 'Hatters' têm mostrado força nas últimas rodadas: depois da derrota apertada diante do Tottenham (1-0), a equipe empatou com o Liverpool (1-1), derrotou o Crystal Palace (2-1), e perdeu do líder Arsenal (4-3) na terça-feira de forma cruel, ao sofrer um gol nos acréscimos (90'+7).

Os 'Gunners' do técnico Mikel Arteta terão um jogo difícil fora de casa contra o Aston Villa no sábado, onde a equipe do também espanhol Unai Emery obteve 14 vitórias consecutivas no campeonato.

Antes desse duelo muito aguardado, o Liverpool (2º) tem a oportunidade de se tornar líder provisório se vencer o Crystal Palace, em Londres, no sábado, na partida que abrirá a 16ª rodada.

Programação da 16ª rodada da Premier League (horário de Brasília):

Sábado:

(09h30) Crystal Palace - Liverpool

(12h00) Brighton - Burnley

Wolverhampton - Nottingham

Manchester United - AFC Bournemouth

Sheffield United - Brentford

(14h30) Aston Villa - Arsenal

Domingo:

(11h00) Everton - Chelsea

Fulham - West Ham

Luton Town - Manchester City

(13h30) Tottenham - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 36 15 11 3 1 33 14 19

2. Liverpool 34 15 10 4 1 34 14 20

3. Aston Villa 32 15 10 2 3 34 20 14

4. Manchester City 30 15 9 3 3 36 17 19

5. Tottenham 27 15 8 3 4 29 22 7

6. Manchester United 27 15 9 0 6 18 18 0

7. Newcastle 26 15 8 2 5 32 17 15

8. Brighton 25 15 7 4 4 32 27 5

9. West Ham 24 15 7 3 5 26 25 1

10. Chelsea 19 15 5 4 6 26 24 2

11. Brentford 19 15 5 4 6 23 21 2

12. Fulham 18 15 5 3 7 21 26 -5

13. Wolverhampton 18 15 5 3 7 20 25 -5

14. Crystal Palace 16 15 4 4 7 14 21 -7

15. AFC Bournemouth 16 15 4 4 7 18 30 -12

16. Nottingham 13 15 3 4 8 16 27 -11

17. Everton 10 15 6 2 7 18 20 -2

18. Luton Town 9 15 2 3 10 16 30 -14

19. Burnley 7 15 2 1 12 15 33 -18

20. Sheffield United 5 15 1 2 12 11 41 -30

Veja também

Handebol Brasil supera Argentina e continua vivo no Mundial de handebol