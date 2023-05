Manchester City x Real Madrid pela semifinal da Champions League; veja onde assistir e escalações

A- A+

O segundo finalista da Champions League será definido nesta quarta-feira (17). Após a classificação da Inter de Milão, o Manchester City enfrenta o Real Madrid, às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões.

O primeiro jogo, disputado na Espanha, terminou empatado em 1 a 1. O brasilerio Vini Jr abriu o placar com um belo gol de fora da área e, na segunda etapa, o belga Kevin De Bruyne respondeu com outro ótimo chute.

Em caso de um novo empate no jogo de volta, as duas equipes vão decidir a vaga na final na prorrogação e nos pênaltis, se necessário. A grande final da Champions League está marcada para o dia 10 de junho, na Turquia.

O único desfalque do Manchester City para o confronto decisivo é o zagueiro Aké. Todos os jogadores que entraram em campo no Bernabeu estão com condições de atuar.

Pelo lado do Real, Ancelotti tem o retorno do brasileiro Militão na zaga. No entanto, o zagueiro deve ficar no banco por causa da boa atuação de Rudiger.

Prováveis escalações:

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias e Akanji; Stones e Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba e Camavinga; Kroos, Camavinga e Modric; Valverde, Vinicius Junior e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: TNT (canal fechado) e HBO Max (streaming).

