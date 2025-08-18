A- A+

FUTEBOL Manchester City recusa oferta e pede R$ 150 milhões ao Galatasaray por Ederson, diz jornalista Clubes tentam um acordo pelo goleiro da Seleção Brasileira, avaliado como substituto ideal para Fernando Muslera, que defendeu a meta dos turcos por 14 anos

Manchester City e Galatasaray voltaram a negociar a transferência do goleiro Ederson. Depois de recusar uma oferta de € 10 milhões (mais de R$ 60 milhões, na cotação atual), os ingleses fizeram uma contraproposta de € 25 milhões (R$ 150 milhões) para liberar o brasileiro. As informações são do jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em mercado de transferência.

"Depois de uma oferta inicial de 10 milhões de euros, o Man City pediu cerca de 25 milhões de euros, com uma grande diferença, mas os clubes estão tentando chegar a um acordo", disse o jornalista. Segundo ele, o jogador estaria interessado em se juntar ao time turco.

Com a chegada iminente do arqueiro italiano Gianluigi Donnarumma, a tendência é que Ederson perca espaço entre os 11 iniciais comandados por Guardiola. A transferência, portanto, pode ser uma oportunidade para ele se manter condicionado, principalmente em temporada de Copa do Mundo. Hoje, ele é o reserva imediato de Alisson na Seleção Brasileira.





Há um mês, o Galatasaray fez a primeira investida por Ederson, avaliado como o substituto ideal para Fernando Muslera, que defendeu a meta do clube por 14 anos. Segundo o jornal francês L'Équipe, o time turco ofereceu 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões, na cotação atual) para contratar o jogador brasileiro, que tem contrato até o final da próxima temporada na Inglaterra.

O goleiro ficou de fora da estreia do Manchester City neste sábado na Premier League em 2025/26 diante do Wolverhampton, fora de casa. De acordo com o clube inglês, o goleiro brasileiro estava doente.

Na coletiva da última sexta, Guardiola comentou a situação de Ederson no City:

— Ederson não veio falar comigo, pedir para sair ou dizer que tem uma proposta. Então todos os jogadores que estão aqui são nossos jogadores e eu trabalho com eles — desconversou o treinador espanhol.

