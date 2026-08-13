Manchester City rejeita R$ 358 milhões do Barcelona por Rodri e faz exigência para vendê-lo
Clube inglês recusou proposta de 60 milhões de euros mais bônus e exige pacote próximo de 80 milhões; volante espanhol já acertou termos com os catalães
O Manchester City rejeitou uma segunda proposta do Barcelona por Rodri e mantém o jogo duro para liberar o meio-campista espanhol.
Segundo o jornal catalão “Sport”, o clube inglês recusou uma oferta de 60 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na cotação atual) mais 10 milhões de euros (R$ 59 milhões) em bônus e segue pedindo 80 milhões de euros (R$ 477 milhões) para fechar a transferência.
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A distância entre as partes, no entanto, diminuiu, e o Barcelona prepara uma última investida para tentar concluir a contratação.
Rodri já chegou a um acordo com o clube catalão e comunicou ao Manchester City que deseja deixar a Premier League. O volante tem apenas mais um ano de contrato com a equipe inglesa.
A próxima proposta do Barcelona pode chegar a 65 milhões de euros (R$ 408 milhões) fixos, além de outros 10 milhões de euros em variáveis.
De acordo com a imprensa espanhola, metade dos bônus estaria vinculada a metas consideradas mais simples de serem alcançadas, enquanto os outros 5 milhões dependeriam de objetivos mais difíceis. Internamente, o Barça acredita que os novos termos podem ser suficientes para destravar a operação.
A exigência do Manchester City por uma transferência mais próxima dos 80 milhões de euros também estaria relacionada aos planos do clube para o restante da janela.
Segundo o “The Times”, os ingleses precisam de uma venda relevante para ganhar margem diante das regras de fair play financeiro e avançar por Enzo Fernández, do Chelsea.
Além do argentino, o City também se movimenta pela contratação do francês Ayyoub Bouaddi, do Lille.
As negociações por dois jogadores para o setor são vistas como um sinal de que o clube já trabalha com a possibilidade concreta de perder Rodri, apesar de ter sustentado anteriormente que poderia mantê-lo até o fim do contrato.
O Barcelona pretende formalizar a nova oferta nas próximas horas. Há também uma corrida contra o relógio: Rodri é esperado em Manchester na sexta-feira para se reapresentar ao elenco, mas gostaria de viajar diretamente para Barcelona caso os clubes alcancem um princípio de acordo antes disso.
O próprio jogador tem participado do esforço para viabilizar a transferência. Rodri teria aceitado condições financeiras inferiores às que poderia receber no Real Madrid, que também demonstrou interesse em sua contratação. A preferência pelo Barcelona teria sido tomada por razões esportivas e pessoais.