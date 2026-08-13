A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Manchester City rejeita R$ 358 milhões do Barcelona por Rodri e faz exigência para vendê-lo Clube inglês recusou proposta de 60 milhões de euros mais bônus e exige pacote próximo de 80 milhões; volante espanhol já acertou termos com os catalães

O Manchester City rejeitou uma segunda proposta do Barcelona por Rodri e mantém o jogo duro para liberar o meio-campista espanhol.



Segundo o jornal catalão “Sport”, o clube inglês recusou uma oferta de 60 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na cotação atual) mais 10 milhões de euros (R$ 59 milhões) em bônus e segue pedindo 80 milhões de euros (R$ 477 milhões) para fechar a transferência.

A distância entre as partes, no entanto, diminuiu, e o Barcelona prepara uma última investida para tentar concluir a contratação.



Rodri já chegou a um acordo com o clube catalão e comunicou ao Manchester City que deseja deixar a Premier League. O volante tem apenas mais um ano de contrato com a equipe inglesa.

A próxima proposta do Barcelona pode chegar a 65 milhões de euros (R$ 408 milhões) fixos, além de outros 10 milhões de euros em variáveis.



De acordo com a imprensa espanhola, metade dos bônus estaria vinculada a metas consideradas mais simples de serem alcançadas, enquanto os outros 5 milhões dependeriam de objetivos mais difíceis. Internamente, o Barça acredita que os novos termos podem ser suficientes para destravar a operação.

Rodri, capitão da seleção da Espanha, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo 2026. Foto: Odd Andersen / AFP

A exigência do Manchester City por uma transferência mais próxima dos 80 milhões de euros também estaria relacionada aos planos do clube para o restante da janela.



Segundo o “The Times”, os ingleses precisam de uma venda relevante para ganhar margem diante das regras de fair play financeiro e avançar por Enzo Fernández, do Chelsea.

Enzo Fernández, do Clelsea, pode deixar o clube inglês nesta temporada. Foto: Juan Mabromata/AFP

Além do argentino, o City também se movimenta pela contratação do francês Ayyoub Bouaddi, do Lille.



As negociações por dois jogadores para o setor são vistas como um sinal de que o clube já trabalha com a possibilidade concreta de perder Rodri, apesar de ter sustentado anteriormente que poderia mantê-lo até o fim do contrato.

O Barcelona pretende formalizar a nova oferta nas próximas horas. Há também uma corrida contra o relógio: Rodri é esperado em Manchester na sexta-feira para se reapresentar ao elenco, mas gostaria de viajar diretamente para Barcelona caso os clubes alcancem um princípio de acordo antes disso.

Rodri foi um dos grandes destaques do título mundial da Espanha. Foto: Franck Fife / AFP

O próprio jogador tem participado do esforço para viabilizar a transferência. Rodri teria aceitado condições financeiras inferiores às que poderia receber no Real Madrid, que também demonstrou interesse em sua contratação. A preferência pelo Barcelona teria sido tomada por razões esportivas e pessoais.

Veja também