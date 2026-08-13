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FUTEBOL INTERNACIONAL Manchester City renova com Jérémy Doku por mais cinco anos O atacante belga renovou seu vínculo até o verão de 2031

O Manchester City anunciou, nesta quinta-feira (13), que o atacante Jérémy Doku assinou uma renovação de contrato por mais cinco temporadas.

O atleta de 24 anos se tornou um dos jogadores de maior destaque no Campeonato Inglês desde sua chegada, vindo do Rennes, em 2023. Seu novo contrato vai até o verão de 2031.

Doku marcou 22 gols e deu 34 assistências em 131 partidas pelo City, conquistando a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa e o Mundial de Clubes (antigo formato).

Pela seleção, representou a Bélgica em 48 ocasiões e disputou a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

"Adorei minha trajetória no City até agora, então ter a oportunidade de ficar mais tempo é uma sensação fantástica", disse o jogador, citado em um comunicado do clube.

"Este clube significa muito para mim, evoluí tanto como jogador quanto como pessoa. Sinto-me adaptado aqui e sei que estou evoluindo a cada dia graças ao trabalho da comissão técnica", acrescentou o belga, que nesta temporada estará sob o comando de Enzo Maresca, novo treinador após a saída de Pep Guardiola.

"Com a chegada de Enzo, estou muito empolgado para a nova temporada. O estilo de futebol dele é aquele que adoramos, o que é muito motivador para os jogadores", concluiu Doku.

O Manchester City disputará neste domingo (16) a Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal, antes do início da Premier League em 21 de agosto.

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