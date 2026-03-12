A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Manchester City se movimenta no mercado e avalia Dembélé após reunião com agente do atacante Encontro entre empresário do atacante francês e diretor esportivo do clube inglês abre especulações para próxima janela

O Manchester City já começou a se movimentar nos bastidores para reforçar o elenco para a próxima temporada. Mesmo com a janela de transferências ainda distante de abrir, dirigentes do clube inglês iniciaram contatos no mercado europeu poucos dias após a derrota para o Real Madrid.

Segundo o jornal espanhol Sport, o agente Moussa Sissoko, representante do atacante Ousmane Dembélé, se reuniu recentemente com Hugo Viana, atual diretor esportivo do Manchester City. O encontro teria ocorrido no contexto de contatos frequentes entre empresários e clubes da elite europeia, mas acabou alimentando especulações sobre o futuro do internacional francês.

Atualmente, Dembélé tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2028. Em Paris, inclusive, já existem movimentos para tentar ampliar o vínculo do jogador. No entanto, as negociações para renovação ainda não avançaram de forma significativa, o que levou seu agente a explorar possíveis cenários para o futuro.

O perfil do atacante agrada internamente no Manchester City. O clube inglês há anos busca pontas capazes de desequilibrar no um contra um e oferecer amplitude ao ataque — características que fazem parte do repertório de Dembélé, conhecido pela velocidade e capacidade de romper defesas mais fechadas.

