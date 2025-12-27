Manchester City sofre, mas supera o Forest e pressiona o Arsenal na briga pela ponta

A- A+

A marcação cerrada de Pep Guardiola sobre seus jogadores para evitar excessos na ceia de Natal deu resultado. Apesar da dificuldade diante de um clube ameaçado pelo rebaixamento, o Manchester City saiu do City Ground com uma vitória por 2 a 1 sobre o Nottingham Forest, neste sábado, pela 18ª rodada da Premier League.

Com o resultado, a equipe celeste de Manchester alcançou os 40 pontos na tabela e pressiona o Arsenal, que soma 39, na briga pela liderança da competição. O conjunto londrino recebe o Brighton ainda neste sábado, às 12h (horário de Brasília), disposto a retomar a ponta.



Se o apagado Haaland nem sequer conseguiu finalizar a gol, em busca de seu 150º tento pelo clube, Cherki, com uma assistência e uma bola na rede, liderou o City rumo ao oitavo triunfo seguido na temporada - o sexto na Premier League. Já o Nottingham Forest, que atuou com os brasileiros John, Murillo e Igor Jesus, continua com 18 pontos, em 17º, uma posição acima da zona da degola.



O primeiro tempo começou arrastado e trouxe poucas emoções, com o City avançando sem criatividade e o Forest bem postado defensivamente, buscando surpreender os favoritos na velocidade de Igor Jesus. Com o jogo travado, os goleiros Donnarumma e John praticamente não tiveram trabalho.

Todo o futebol escondido nos 45 minutos iniciais apareceu em apenas 10 minutos no segundo tempo. Se o dono do melhor ataque da Premier League não conseguiu se aproximar da área anfitriã na primeira metade do jogo, a angústia durou apenas três minutos na volta do intervalo. Após boa troca de passes, Reijnders tocou na saída de John e colocou os visitantes em vantagem - na primeira finalização da equipe de Pep Guardiola na partida.



Aos 8 minutos, porém, o Nottingham Forest saiu no contragolpe, com a defesa visitante desprevenida, e Hutchinson igualou o placar após completar, sem marcação, o cruzamento de Igor Jesus da esquerda - foi o 18º tento anotado pelo segundo pior ataque da competição, apenas à frente dos 9 do lanterna Wolverhampton.



A partida continuou aberta e com oportunidades para os dois lados, exigindo boas defesas de John e Donnarumma. Guardiola acionou o brasileiro Savinho na reta final para ganhar velocidade no ataque, mas o tento da vitória saiu dos pés de Cherki, que já havia dado o passe para Reijnders no primeiro gol, em um chute forte aos 37 minutos. Foi pouco, mas o suficiente para somar os três pontos.

