A- A+

Transferências Manchester City tem acordo com o Chelsea para contratar Kovacic O volante croata seria a primeira contratação do atual campeão da Champions League

O Manchester City chegou a um acordo com o Chelsea para contratar o meia croata Mateo Kovacic por 35 milhões de euros (R$ 182 milhões na cotação atual), incluindo bônus, segundo informações publicadas por vários veículos de imprensa britânicos nesta quarta-feira (21).

Kovacic, que chegou aos 'Blues' em 2018 procedente do Real Madrid, inicialmente por empréstimo e depois em definitivo, tem contrato com o clube londrino até junho de 2024.

Ele seria a primeira contratação do City para a próxima temporada, depois dos três títulos conquistados em 2023 (Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões).

A saída de Kovacic, cinco vezes campeão da Champions (três pelo Real Madrid e uma pelo Chelsea), é parte dos esforços da diretoria dos 'Blues' para reduzir o elenco e gerar receita depois do investimento de 600 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões na cotação atual) nas últimas duas janelas de transferências.

O primeiro a deixar o clube foi o volante francês N'Golo Kanté, anunciado na terça-feira como reforço do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, novo time de Karim Benzema.

Também de acordo com a imprensa britânica, o Chelsea está muito próximo de fechar com o Arsenal a venda do atacante alemão Kai Havertz, por 65 milhões de euros (R$ 339 milhões).

Veja também

Futebol Náutico encaminha empréstimo do atacante Júlio