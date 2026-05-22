Manchester City vai fazer estátua de Guardiola e "batizar" arquibancada com nome do treinador

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Maior treinador da história do Manchester City, Pep Guardiola está encerrando o ciclo à frente do time principal em alta. Nesta sexta-feira, o clube inglês anunciou em seu site uma dupla homenagem ao profissional que colocou a agremiação entre os grandes clubes da Inglaterra e da Europa. Além de ganhar uma estátua, ele ainda vai dar seu nome a um setor das arquibancadas do estádio.









"O Manchester City tem o prazer de anunciar que a recém-desenvolvida e ampliada arquibancada norte do Etihad Stadium será batizada de "Arquibancada Pep Guardiola", diz parte do texto no canal oficial da agremiação.



A nota informa ainda que "a arquibancada está totalmente aberta pela primeira vez para o último jogo do treinador no comando do clube". Neste domingo, o City encerra a sua participação na edição atual da Premier League enfrentando o Aston Villa".



A nova arquibancada norte do Etihad se chamará Arquibancada Pep Guardiola pic.twitter.com/pbYzTPmQdf — Manchester City (@ManCityPT) May 22, 2026



O clube informou sobre a construção de uma estátua, que vai ficar localizada na entrada da arquibancada. O setor está sendo ampliado desde 2023 com mais sete mil lugares que vão ficar à disposição dos torcedores no Etihad Stadium.



"Eu disse há muito tempo que o Manchester City deveria ter à sua disposição as melhores pessoas, tando dentro como fora de campo. Durante dez anos, Pep Guardiola foi a personificação dessa ambição", afirmou o xeique Mansour bin Zayed al-Nahyan, proprietário do clube.



Guardiola desembarcou em Manchester em 2016 e, desde então, mudou o status do clube. Neste período, conquistou 20 títulos e fez do City uma potência mundial ao ganhar uma Champions League e seis troféus da Premier League. Ele tinha vínculo até junho do ano que vem, mas decidiu antecipar a sua saída.

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