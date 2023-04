A- A+

Futebol Internacional Manchester City vence Bayern em casa na ida e se aproxima das semifinais da Champions Alemães terão duro trabalho para reverter a vantagem inglesa no Allianz Stadium

O Manchester City colocou um pé nas semifinais da Liga dos Campeões ao vencer o Bayern de Munique por 3x0 nesta terça-feira (11), no jogo de ida disputado na Inglaterra.

O meia espanhol Rodri colocou os donos da casa na frente com um belo chute de fora da área no primeiro tempo (27') e o português Bernardo Silva (70') e o norueguês Erling Haaland (77') marcaram os outros gols de uma vitória que poderia até ter sido maior. O City foi muito superior ao Bayern que terá a difícil missão de reverter essa situação na próxima quarta-feira, em Munique.

A partida no Etihad Stadium se anunciava como um duelo entre dois dos melhores e mais bem-sucedidos técnicos da última década, Pep Guardiola e Thomas Tuchel, e eles não decepcionaram.

O espanhol propôs uma linha defensiva de três homens (Akanji, Ruben Dias e Aké) que quando o City não tinha bola era de quatro com Stones encaixado ao lado do zagueiro português, enquanto que em situações de ataque o português ajudava Rodri no meio-campo a fornecer bolas a Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva e Grealish, sendo Haaland o homem mais adiantado.

Tuchel, por sua vez, tentou se contrapor ao lotado meio-campo inglês colocando seus jogadores no setor (Kimmich, Goretza, Coman, Sané e Musiala) e deixando outro meio-campista, Serge Gnabry, como único atacante, já que seus dois atacantes de ofício, Sané e Müller, começaram no banco.

As duas equipes brigaram pela posse de bola nos primeiros minutos e se mostraram perigosas ao pisar na área adversária, mas foi o City quem abriu o placar com um chute de fora da área de Rodri que entrou no ângulo superior do gol defendido por Yan Sommer (28').

O gol não mudou a postura de nenhum dos times, mas se o City pode se orgulhar de algo nesta temporada é o seu arsenal ofensivo e um cruzamento de De Bruyne terminou com um disparo de Gündogan que Sommer, exibindo seus reflexos, mandou para escanteio com o pé (34').

- Haaland de novo -

O Bayern assumiu a posse de bola na reta final do primeiro tempo, mas Akanji e Aké não permitiam que Coman e Sané avançassem pelas pontas, o que levou Sané a tentar de longe, em posição parecida com a de Rodri no gol. Mas o disparo de pé esquerdo passou raspando a trave (45+2').

Sané voltou a arriscar no início do segundo tempo com três chutes nos primeiros oito minutos que fizeram Ederson mostrar serviço, algo que quase não precisou fazer na primeira etapa.

O goleiro brasileiro voltou a evitar o empate em uma cabeçada de De Ligt (55') num momento do jogo em que o Bayern parecia perto de marcar, mas os donos da casa também criaram perigo com chutes de Aké (57') e Ruben Dias (58') que esbarraram em um Sommer inspirado.

Em pouco mais de dez minutos houve mais chutes a gol do que em toda a primeira etapa e a equipe de Guardiola quis diminuir o ritmo, o que a levou a juntar as linhas e Julián Álvarez entrou no lugar de um cansado De Bruyne para recuperar o nível de pressão.

E foi justamente a pressão de Grealish sobre Upamecano que levou o zagueiro francês a errar na saída de bola e Haaland cruzou na medida na segunda trave para Bernardo Silva cabecear para o fundo da rede (70').

O City sabia que poderia deixar a classificação encaminhada e Julián Álvarez esteve perto de marcar, mas Sommer fez uma grande defesa desviando um chute certeiro do argentino (75').

Mas o goleiro da seleção suíça nada pôde fazer dois minutos depois, quando Stones desviou de cabeça um cruzamento para a área e Haaland, em posição acrobática, mandou para a rede.

Foi o décimo primeiro gol do norueguês em sete jogos da Liga dos Campeões nesta temporada o que o coloca como artilheiro.

O castigo poderia ter sido pior para o Bayern, já que o City teve chances de marcar o quarto, como em um chute de Julián Álvarez que por pouco não acertou (83) e em uma cabeçada de Rodri que Sommer desviou com a ponta dos dedos (87').

