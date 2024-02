A- A+

Campeonato Inglês Manchester City vence Brentford de virada e se aproxima do líder Liverpool Phil Foden marcou um hat-trick na partida

Um hat-trick de Phil Foden colocou o Manchester City a dois pontos do líder Liverpool, nesta segunda-feira (5) na visita ao Brentford (3x1) no jogo que encerrou a 23ª rodada, uma quinta vitória seguida que alimenta as esperanças dos 'Citizens', que têm um jogo a menos.

O time campeão das últimas três edições da Premier League soma 49 pontos, os mesmos do Arsenal (3º), que derrotou o Liverpool (1º, 51 pontos) no domingo, mas tem um jogo pendente para disputar no dia 20 de fevereiro, novamente contra o Brentford, um cartucho a mais que seus rivais na luta pelo título.

Em seu estádio, os 'Bees' ('Abelhas') marcaram primeiro por meio de seu jogador em melhor fase, o francês Neal Maupay, que aproveitou um tiro de meta do goleiro Mark Flekken nas costas da defesa, avançou em velocidade e chutou para o fundo da rede na saída de Ederson (21').

Mas o hat-trick de Phil Foden (45'+3, 53' e 70') mudou tudo e ajudou os 'Citizens' a se vingarem do único time que os havia derrotado nos dois jogos da temporada passada, no primeiro e no segundo turno.

"Estou jogando muitos minutos, e mais para dentro do campo, onde quero estar", disse o Foden, garantindo à Sky Sports que está na sua "melhor forma com a camisa do City em muito tempo".

O centroavante norueguês Erling Haaland foi titular pela primeira vez em dois meses no campeonato e deu sinais de que ainda não recuperou o ritmo. Ele foi substituído aos 86 minutos de jogo pelo croata Mateo Kovacic.

O tricampeão City recebe o Everton no sábado, pela 24ª rodada, enquanto o Liverpool joga em casa contra o Burnley e o Arsenal se desloca para enfrentar o West Ham.

O Brentford está em 15º, três pontos acima da zona de rebaixamento, depois de sofrer a sétima derrota em oito jogos.

--- Resultados da 23ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Everton - Tottenham 2 - 2

Newcastle - Luton Town 4 - 4

Brighton - Crystal Palace 4 - 1

Burnley - Fulham 2 - 2

Sheffield United - Aston Villa 0 - 5

- Domingo:

AFC Bournemouth - Nottingham 1 - 1

Chelsea - Wolverhampton 2 - 4

Manchester United - West Ham 3 - 0

Arsenal - Liverpool 3 - 1

- Segunda-feira:

Brentford - Manchester City 1 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 51 23 15 6 2 52 22 30

2. Manchester City 49 22 15 4 3 54 25 29

3. Arsenal 49 23 15 4 4 47 22 25

4. Aston Villa 46 23 14 4 5 49 30 19

5. Tottenham 44 23 13 5 5 49 35 14

6. Manchester United 38 23 12 2 9 31 32 -1

7. West Ham 36 23 10 6 7 36 36 0

8. Brighton 35 23 9 8 6 42 38 4

9. Newcastle 33 23 10 3 10 48 37 11

10. Wolverhampton 32 23 9 5 9 37 37 0

11. Chelsea 31 23 9 4 10 38 39 -1

12. AFC Bournemouth 27 22 7 6 9 30 41 -11

13. Fulham 26 23 7 5 11 30 38 -8

14. Crystal Palace 24 23 6 6 11 26 40 -14

15. Brentford 22 22 6 4 12 32 39 -7

16. Nottingham 21 23 5 6 12 28 41 -13

17. Luton Town 20 22 5 5 12 32 42 -10

18. Everton 19 23 8 5 10 26 30 -4

19. Burnley 13 23 3 4 16 24 47 -23

20. Sheffield United 10 23 2 4 17 19 59 -40

