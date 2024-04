Manchester City vence Chelsea e vai à final da Copa da Inglaterra

A- A+

O atual campeão Manchester City se classificou neste sábado (20) para a final da Copa da Inglaterra (FA Cup) ao vencer o Chelsea 1x0 na reta final, superando assim a ressaca da recente eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

O português Bernardo Silva marcou o único gol (84') de um jogo equilibrado disputado no Estádio de Wembley, em Londres, que recebe as duas semifinais além da grande decisão do torneio de futebol mais antigo do mundo.

Depois desta vitória, o City pretende manter o título da FA Cup e conquistar a dobradinha nesta temporada, vencendo também a Premier League, onde atualmente ocupa a primeira posição numa luta acirrada com Arsenal e Liverpool.

A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola poderá enfrentar na final o Manchester United, seu eterno rival, que disputará a outra semifinal no domingo, contra o modesto Coventry, da segunda divisão inglesa.

O City jogou a partida deste sábado sem o astro norueguês Erling Haaland, seu artilheiro, devido a problemas físicos. Ele foi substituído pelo argentino Julián Álvarez. Os 'Citizens' sofreram no primeiro tempo, talvez devido ao cansaço dos intensos 120 minutos do jogo de quarta-feira contra o Real Madrid, que acabaou sendo decidido nos pênaltis.

Os 'Blues', comandados pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, quase abriram o placar, mas os senegalês Nicolas Jackson e Cole Palmer não aproveitaram duas oportunidades claras, aos 30 e 38 minutos, respectivamente.

Depois do intervalo, a partida seguiu uma dinâmica semelhante com o City controlando a posse de bola, mas o Chelsea criando perigo no contra-ataque.

Os jogadores de Pochettino pediram dois pênaltis por lances polêmicas dentro da área, com toques de mão e um empurrão de Kyle Walker em Jackson, mas o árbitro Michael Oliver não marcou. Guardiola acertou ao colocar o belga Jérémy Doku no lugar de Jack Grealish e sua equipe aumentou o cerco à área do Chelsea com o passar dos minutos.

Os 'Citizens' finalmente abriram o marcador após uma jogada pelo lado esquerdo de Kevin de Bruyne, cujo cruzamento perigoso foi mal afastado pelo goleiro sérvio Dorde Petrovic e Bernardo Silva aproveitou a sobra.

Com esse gol, o talentoso português se recuperou do pênalti perdido na quarta-feira contra o Real Madrid. A derrota deste sábado é a primeira do Chelsea de Pochettino desde que perdeu a final da Copa da Liga (1-0 na prorrogação) para o Liverpool, no final de fevereiro.

Veja também

Premiação Novak Djokovic iguala recorde e conquista seu 5º Prêmio Laureus