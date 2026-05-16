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Futebol Manchester City vence Chelsea e conquista a Copa da Inglaterra com golaço de Semenyo Jogo aconteceu no histórico estádio de Wembley, em Londres

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O Manchester City conquistou seu segundo título do ano, e o 20º da era Pep Guardiola, ao derrotar o Chelsea por 1 a 0 na final da Copa da Inglaterra (FA Cup), em Wembley, neste sábado (16), graças a um gol de Antoine Semenyo no segundo tempo.

O técnico espanhol e seu forte elenco, que já garantiram um troféu em março, ao vencer a Copa da Liga inglesa com uma vitória sobre o Arsenal, tiraram do Chelsea (atualmente não colocado na Premier League) a vaga na Liga Europa tradicionalmente criada ao vencedor da FA Cup.



Gol Mint

O gol de Semenyo, um toque de letra diante de 83.000 espectadores, ficará marcado na história das finais da FA Cup assim como fez no passado jogadores como Ricky Villa, Michael Owen, Roberto Di Matteo e Steven Gerrard.

Haaland fez uma movimentação inteligente pela direita da área do Chelsea e cruzou rasteiro para Semenyo, que, com maestria, colocou a bola no canto oposto com o toque sutil e genial.

Coincidentemente, Semenyo, jogador de 26 anos contratado pelo City junto ao Bournemouth em janeiro, nasceu a poucos passos de Stamford Bridge, o estádio do Chelsea, no oeste de Londres.

O Chelsea também teve chances, especialmente por meio do argentino Enzo Fernández, mas falhou nas soluções do 'Blues' ou contundência nas finalizações.

Dessa forma, o Manchester City volta a conquistar a FA Cup três anos após seu último triunfo na competição e depois de duas derrotas consecutivas nas finais de 2024 (diante do Manchester United) e 2025 (contra o Crystal Palace).

"Muito especial. Estou muito feliz. Todo o meu tempo aqui no City foi fantástico", declarou o capitão do City, o português Bernardo Silva, um dos veteranos do elenco, que deixará o clube no final da temporada. “Tomara que possamos manter vivo um pequeno sonho pelo qual lutar na Premier League” .

"Nunca competi por troféus como este antes, então é tudo novidade para mim. Esperamos conseguir concluir o trabalho", explicou Semenyo, na mesma linha.



Chance de tríplice coroa inglesa

Os ‘Citizens’, que atualmente ostentam uma sequência de 21 jogos invictos em competições nacionais, ficaram cinco pontos atrás do líder Arsenal caso os ‘Gunners’ venceram o já rebaixado Burnley em casa na segunda-feira.

Os jogadores comandados por Guardiola podem, mais uma vez, reduzir a desvantagem para dois pontos com uma vitória sobre o Bournemouth, em sua penúltima partida da temporada, na terça-feira.

No entanto, o Arsenal ainda pode garantir o seu primeiro título inglês desde 2004 caso vença o Palace fora de casa, no dia 24 de maio.

O Chelsea, por sua vez, perdeu a última chance de conquistar um título nesta temporada, menos de um ano depois de ter sido conquistado a Copa do Mundo de Clubes.

Além disso, os 'Blues' correm o risco de ficar totalmente de fora das competições europeias na próxima temporada, já que sua atual nona colocação na Premier League, restando duas rodadas para o fim, não garante uma vaga.

O jejum de títulos nacionais do Chelsea continua com esta quarta derrota nas finais da Copa, somando-se aos fracassos de 2020, 2021 e 2022.

O último título dos londrinos na Inglaterra remonta a 2018, conquistado justamente nesta competição.

Os últimos dez campeões da Copa da Inglaterra:



2026: Manchester City

2025: Palácio de Cristal

2024: Manchester United

2023: Manchester City

2022: Liverpool

2021: Leicester

2020: Arsenal

2019: Manchester City

2018: Chelsea

2017: Arsenal

...



Os clubes com mais títulos da Copa da Ingleterra:



1. Arsenal (14 títulos)

2. Manchester United (13 títulos)

3. Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham (8 títulos)

6. Aston Villa (7 títulos)

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