Manchester City vence Everton com gols de Haaland

A- A+

O Manchester City assumiu a liderança do Campeonato Inglês após vencer o Everton neste sábado (10) por 2x0, com gols marcados por seu astro Erling Haaland, e colocou pressão sobre Liverpool e Arsenal, que ainda disputarão suas partidas pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

Com esta vitória, o City acumula seis vitórias consecutivas no campeonato e 52 pontos no total, um a mais que o Liverpool, que recebe o Burnley (19º) neste sábado, e três acima do Arsenal, que visita o West Ham (7º) no domingo.

"O Everton jogou muito bem organizado. No primeiro tempo a nossa linguagem corporal não foi boa, sempre reclamando. Na segunda etapa fomos mais positivos", analisou após o jogo o técnico dos 'Citizens' Pep Guardiola, que comemorou por ter conseguido "três pontos muito importantes" na luta pelo título.

Não foi um jogo fácil para a equipe de Guardiola, principalmente no primeiro tempo, em que o Everton mostrou ser uma equipe muito organizada e disciplinada na defesa.

Só aos 70 minutos de jogo é que o City conseguiu encontrar o caminho do gol: após um escanteio cobrado pelo argentino Julián Álvarez, a bola sobrou para Haaland na segunda trave e o artilheiro norueguês marcou com um disparo pé direito.

Em desvantagem, o Everton foi em busca do empate e o City aproveitou para fechar o placar já perto do fim. Nathan Aké recuperou na defesa, tocou para Kevin de Bruyne, que lançou em profundidade para Haaland. O astro norueguês superou a defesa adversária e chutou e cruzado na saída do goleiro James Tarkowski (85').

"É claro que Haaland está de volta", comemoru Guardiola após o jogo. Com esta dobradinha, o atacante se consagra como artilheiro da Premier League com 16 gols e, mais importante para sua equipe, parece totalmente recuperado da lesão que o manteve fora dos gramados por uma semana, a três dias do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Copenhague.

A equipe de Guardiola chega ao mata-mata do torneio europeu em grande momento, após vencer todos os jogos disputados em 2024. O último jogo que o City perdeu foi em 6 de dezembro, por 1 a 0, para o Aston Villa.

Veja também

Premier League Liverpool vence Burnley e recupera liderança do Inglês