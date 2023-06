A- A+

Champions League Em jogo equilibrado, Manchester City vence Inter e conquista seu primeiro título de Champions League Depois do vice em 2021 para o Chelsea, os Citizens finalmente chegaram ao topo da Europa

Em jogo equilibrado, o Manchester City derrotou a Inter de Milão por X a X e conquistou o seu primeiro título de Champions League. A grande decisão do maior torneio de clubes do mundo aconteceu neste sábado (10) no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul.

O gol histórico para os Citizens foi marcado pelo volante Rodri, no segundo tempo da partida. O sonho do tetra da Inter foi adiado para a próxima temporada.

O jogo

A expectativa mundial na decisão da Champions era de um domínio amplo do Manchester City. No entanto, o primeiro tempo fugiu de qualquer controle do time inglês e ficou marcado pelo equilíbrio. A Inter de Milão conseguiu anular bem o jogo do City.

A primeira etapa não teve grande chances de gol. A melhor jogada foi do City, com Haaland finalizando para boa defesa do goleiro Onana.

Um ponto negativo no primeiro tempo foi a lesão do meia Kevin De Bruyne. O belga foi substituído aos 35 minutos com uma lesão muscular.

Após 45 minutos travados, a volta do intervalo trouxe um jogo mais aberto. O Manchester City começou a impor mais seu jogo, com a Inter sendo mais veloz nas transições.

O argentino Lautaro Martínez teve uma grande chance após erro do zagueiro Akanji. O atacante ficou cara a cara com o goleiro Ederson, que conseguiu fazer a defesa.

Aos 23 minutos do segundo, o Manchester City abriu o placar. Numa bela troca de passes, Akanji achou o passe para Bernardo Silva. Dentro da área, o meia cruzou rasteiro, a defesa italiana fez o corte, mas a bola sobrou para Rodri completamente livre. O espanhol finalizou sem chances para o goleiro Onana.

Logo após o gol, a Inter de Milão teve uma grande chance de empatar. Depois de um cruzamento na área, a bola sobrou para Dimarco e o ala tentou encobrir Ederson de cabeça. A bola explodiu no travessão.

Perto dos 45 minutos da segunda etapa, Lukaku perdeu a oportunidade de empatar o confronto. O atacante belga recebeu livre na pequena área e cabeceou em cima do goleiro Ederson. O brasileiro foi decisivo para manter o título inglês.

Veja também

Champions League Único brasileiro em campo, goleiro Ederson tem atuação decisiva no título do Manchester City