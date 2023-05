A- A+

PREMIER LEAGUE Manchester City vence Leeds e aumenta vantagem na liderança do Inglês Time de Haaland, Guardiola e companhia abre quatro pontos com relação ao Arsenal, segundo colocado

O Manchester City venceu o Leeds United neste sábado (06) por 2 a 1 e aumentou para quatro pontos sua vantagem sobre o Arsenal (2º) na liderança do Campeonato Inglês.

O alemão Ilkay Gundogan fez os dois gols do 'Citizens' no primeiro tempo (19' e 27'), em ambas as ocasiões com passe do argelino Riyad Mahrez. Na reta final da partida, Gundogan teve a chance de anotar um hat-trick, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti (84'). Logo na sequência, o Leeds diminuiu com o espanhol Rodrigo (85').

"Fizemos um jogo excepcional. Talvez não tenhamos sido tão cirúrgicos como costumamos ser, mas não podemos esquecer que temos três jogos em seis dias com muita pressão mental", disse o técnico Pep Guardiola, já visando a partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid no meio da semana.

Com a vitória, o City chega a 82 pontos na tabela, contra 78 do Arsenal, que no domingo (07) tem a difícil tarefa de vencer o Newcastle (3º) para não se distanciar da briga pelo título.

No último jogo deste sábado, o Liverpool (5º) venceu em casa o Brentford (9º) por 1 a 0 e chegou à sexta vitória consecutiva no campeonato, o que o aproxima do Top 4.

O egípcio Mohamed Salah (13') marcou pelo nono jogo seguido em Anfield, onde os torcedores vaiaram o hino "God Save The King", executado antes da partida pela coroação do rei Charles III.

"Significa muito para mim", disse Salah à emissora Sky Sports sobre seu gol. "Eu me sinto em casa aqui, estou feliz. Precisamos terminar a temporada da melhor maneira possível.

Com 35 jogos disputados, o Liverpool soma 62 pontos, contra 63 do Manchester United (4º) e 65 do Newcastle, que só fez 33 jogos até aqui. No domingo (07), os 'Red Devils' visitam o West Ham (15º).

Por sua vez, o Chelsea (11º) conseguiu sua primeira vitória com Frank Lampard no comando da equipe ao bater o Bournemouth (14º) fora de casa por 3 a 1.

Conor Gallagher (9'), o francês Benoit Badiashile (82') e o português João Félix (86') marcaram para os 'Blues', enquanto o uruguaio Matias Viña (21') descontou para o Bournemouth.

Quem também encerrou uma sequência negativa foi o Tottenham (6º), que venceu por 1 a 0 o Crystal Palace (12º) com gol de Harry Kane (45'+1).

Ao marcar neste sábado, Kane se tornou o segundo maior artilheiro da história da Premier League com 209 gols na competição, superando os 208 de Wayne Rooney. O recordista é Alan Shearer, com 260.

Em outro jogo do dia, o Wolverhampton bateu o Aston Villa por 1 a 0, com gol marcado pelo português Toti (9').



Veja também

CAMPEONATO BRASILEIRO Embalado após golear River, Fluminense pega o Vasco no Maracanã; veja onde assistir