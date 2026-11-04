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Futebol Manchester City vence na visita ao Leipzig (3-2) com gol de Haaland Com nove pontos de 12 possíveis, o time de Enzo Maresca superou bem o duro revés (4 a 2) sofrido diante do Paris Saint-Germain, em casa, há três semanas

Em uma partida que ganhou vida no segundo tempo, o Manchester City conquistou, nesta quarta-feira (4), os três pontos na visita ao Leipzig, a quem venceu por 3 a 2, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões, com um gol do astro norueguês Erling Haaland na reta final.

Com nove pontos de 12 possíveis, o time de Enzo Maresca superou bem o duro revés (4 a 2) sofrido diante do Paris Saint-Germain, em casa, há três semanas, emplacando vitórias sobre o AEK Atenas (5 a 1) e, agora, sobre o Leipzig (3 a 2).

Os 'Citizens' integram um grupo de nove equipes que estão a um ponto do Arsenal (10) e a três de PSG e Real Madrid (12), os dois únicos times que venceram seus quatro primeiros jogos na fase de liga.

Nesta quarta-feira, sob uma noite fria na cidade alemã, a equipe de Enzo Maresca esteve à frente no placar em duas ocasiões, graças a um gol contra de Castello Lukeba (37') e a uma cabeçada de Enzo Fernández (58'), mas foi alcançada em ambas as vezes com gols de Ridle Baku (49') e Antonio Nusa (61').

Apesar de ter marcado mais gols contra o Leipzig do que diante de qualquer outro adversário em sua carreira, o capitão Erling Haaland teve poucas oportunidades. Ainda assim, se posicionou no lugar certo para converter em gol um cruzamento de Elliott Anderson e garantir a vitória (78').

"Para mim, acho que é fácil. São cerca de 100 minutos por partida nos quais basta manter a concentração ao máximo", explicou Haaland aos jornalistas.

"Nesse período, tratava-se de tentar esperar o momento certo, atacar da maneira correta e mandar a bola para o fundo da rede. E foi exatamente isso que fiz".

Haaland soma agora 13 gols em nove partidas contra o Leipzig, incluindo os cinco gols que marcou pelo City na vitória por 7 a 0 em março de 2023.

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