futebol Inglês Manchester City vence Newcastle fora de casa e fica perto da final da Copa da Liga Inglesa Semenyo e Cherki marcaram na vitória do City

O Manchester City deu um grande passo rumo à decisão da Copa da Liga Inglesa ao vencer o Newcastle por 2 a 0 nesta terça-feira (13), em St James' Park, no jogo de ida da semifinal.

Os 'Citizens' terão que confirmar este resultado na volta, no dia 4 de fevereiro, jogando em casa, para irem à final programada para 22 de março em Londres, contra Arsenal ou Chelsea.

O time do técnico Pep Guardiola teve que se superar em um jogo pouco movimentado antes do intervalo (nenhum chute na direção do gol).

No segundo tempo, o Newcastle criou as primeiras chances de perigo: primeiro com uma cabeçada de Yoane Wissa que o goleiro James Trafford defendeu e depois com um chute do brasileiro Bruno Guimarães na trave (50').

Mas foi o Manchester City que abriu o placar graças a Antoine Semenyo, que finalizou com o pé esquerdo para o gol vazio após um cruzamento de Jérémy Doku desviado no meio do caminho por Bernardo Silva (53').

"Estou simplesmente aproveitando a confiança que adquiri no Bournemouth e estou jogando com um sorriso no rosto. Estou saboreando cada momento", comemorou o atacante em entrevista à Sky Sports, depois de marcar em sua primeira partida no sábado, uma vitória por 10 a 1 contra o Exeter (terceira divisão) na Copa da Inglaterra.

Dez minutos depois, Semenyo voltou a mandar a bola para as redes, mas o gol foi anulado porque o VAR flagrou um impedimento de Erling Haaland na jogada.

"Embora tenhamos vencido, francamente, foi muito frustrante", comentou o meio-campista Bernardo Silva à ITV. "Não sei o que dizer, não quero falar muito porque sabemos como as coisas funcionam...", disse ele, sem dar mais detalhes.

Nos acréscimos, Rayan Cherki (90'+9) sacramentou a vitória aproveitando um passe de Rayan Aït-Nouri.

O Manchester City conquistou quatro títulos consecutivos da Copa da Liga entre 2018 e 2021, mas não disputa a final do torneio desde então.

A equipe, atual vice-líder do Campeonato Inglês, está no Top 8 da Liga dos Campeões e vai disputar a quarta rodada da Copa da Inglaterra em fevereiro.

Chelsea e Arsenal farão o primeiro jogo da outra semifinal nesta quarta-feira (14), em Stamford Bridge.

