futebol Inglês

Manchester City vence Newcastle fora de casa e fica perto da final da Copa da Liga Inglesa

Semenyo e Cherki marcaram na vitória do City

Cherki fez um dos gols da vitória dos citizens diante do Newcastle, pela Copa da Liga da Inglaterra Cherki fez um dos gols da vitória dos citizens diante do Newcastle, pela Copa da Liga da Inglaterra  - Foto: OLI SCARFF / AFP

O Manchester City deu um grande passo rumo à decisão da Copa da Liga Inglesa ao vencer o Newcastle por 2 a 0 nesta terça-feira (13), em St James' Park, no jogo de ida da semifinal.

Os 'Citizens' terão que confirmar este resultado na volta, no dia 4 de fevereiro, jogando em casa, para irem à final programada para 22 de março em Londres, contra Arsenal ou Chelsea.

O time do técnico Pep Guardiola teve que se superar em um jogo pouco movimentado antes do intervalo (nenhum chute na direção do gol).

No segundo tempo, o Newcastle criou as primeiras chances de perigo: primeiro com uma cabeçada de Yoane Wissa que o goleiro James Trafford defendeu e depois com um chute do brasileiro Bruno Guimarães na trave (50').

Mas foi o Manchester City que abriu o placar graças a Antoine Semenyo, que finalizou com o pé esquerdo para o gol vazio após um cruzamento de Jérémy Doku desviado no meio do caminho por Bernardo Silva (53').

"Estou simplesmente aproveitando a confiança que adquiri no Bournemouth e estou jogando com um sorriso no rosto. Estou saboreando cada momento", comemorou o atacante em entrevista à Sky Sports, depois de marcar em sua primeira partida no sábado, uma vitória por 10 a 1 contra o Exeter (terceira divisão) na Copa da Inglaterra.

Dez minutos depois, Semenyo voltou a mandar a bola para as redes, mas o gol foi anulado porque o VAR flagrou um impedimento de Erling Haaland na jogada.

"Embora tenhamos vencido, francamente, foi muito frustrante", comentou o meio-campista Bernardo Silva à ITV. "Não sei o que dizer, não quero falar muito porque sabemos como as coisas funcionam...", disse ele, sem dar mais detalhes.

Nos acréscimos, Rayan Cherki (90'+9) sacramentou a vitória aproveitando um passe de Rayan Aït-Nouri.

O Manchester City conquistou quatro títulos consecutivos da Copa da Liga entre 2018 e 2021, mas não disputa a final do torneio desde então.

A equipe, atual vice-líder do Campeonato Inglês, está no Top 8 da Liga dos Campeões e vai disputar a quarta rodada da Copa da Inglaterra em fevereiro.

Chelsea e Arsenal farão o primeiro jogo da outra semifinal nesta quarta-feira (14), em Stamford Bridge.

