Manchester City vence United e é campeão da Copa da Inglaterra

O Manchester City, já campeão da Premier League, conquistou neste sábado (3) a Copa da Inglaterra, ao derrotar na final o rival Manchester United por 2x1, em Wembley.

Os 'Citizens' abriram o placar aos 13 segundos de jogo com o alemão Ilkay Gundogan, o gol mais rápido da história em uma final de FA Cup.

O português Bruno Fernandes empatou para o United de pênalti antes do intervalo (33'), mas Gundogan fez o gol da vitória do City no início do segundo tempo (51').

Depois de ficarem atrás no placar, os 'Red Devils' pressionaram até o apito final, mas não conseguiram marcar para tentar conquistar as duas copas domésticas na mesma temporada, depois de terem sido campeões da Copa da Liga Inglesa.

Por sua vez, o Manchester City pode conseguir uma tríplice coroa histórica na semana que vem, quando enfrenta a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, em Istambul.

