Futebol Manchester City vence Urawa Reds e pega Fluminense na decisão do Mundial de Clubes Mesmo com os desfalques de Haaland, De Bruyne e Doku, ingleses bateram os japoneses por 3x0

Sem surpresas, o Manchester City garantiu presença na final do Mundial de Clubes. Nesta terça (19), a equipe bateu o Urawa Reds, do Japão, por 3x0, no King Abdullah, pela semifinal do torneio. Sendo assim, o aguardado encontro dos ingleses com o Fluminense, na decisão pelo título, está confirmada para a sexta (22), às 15h (horário de Brasília), no mesmo estádio. Quem vencer levará pela primeira vez o troféu da competição.

Horas antes de a bola rolar, o Manchester City anunciou que o norueguês Erling Haaland e os belgas Kevin de Bruyne e Jérémy Doku foram cortados do Mundial por conta de lesões. Ainda que sem três dos principais jogadores da temporada, os ingleses foram dominantes no primeiro tempo.

Com uma posse de bola que chegou a ser superior a 80%, o City pecava em não ter uma presença de área mais forte. As principais chances foram em chutes de fora da área com Rodri, Matheus Nunes e Foden.

Na dificuldade de achar um “definidor”, o City balançou as redes com ajuda dos adversários. Matheus Nunes avançou pela direita e chutou cruzado. Höibraaten tentou cortar e marcou contra.

15 segundos para o gol

O segundo gol do City na partida foi construído em uma jogada de 15 segundos. Começando por Ederson, passando por Walker, que deu passe preciso para o volante Kovacic avançar pelo meio e bater na saída do goleiro para fazer 2x0.

Time de toques curtos e rápidos, o City também sabe encaixar bons lançamentos. Em um deles, Matheus Nunes recebeu pela esquerda e bateu firme para a defesa de Nishikawa. No rebote, Bernardo Silva calibrou o pé esquerdo e ampliou a já confortável vantagem inglesa.



Será a sétima vez que brasileiros e ingleses se encontram em uma final de Mundial. Os brasileiros venceram em 1981 com o Flamengo, contra o Liverpool; em 2005, novamente perante os Reds, mas com triunfo do São Paulo; além de 2012, quando o Corinthians superou o Chelsea.

Os tropeços foram em 1999, quando o Palmeiras caiu perante o Manchester United; em 2019, vez em que o Flamengo não conseguiu repetir o feito do passado e sucumbiu perante o Liverpool; e na edição de 2021, ano em que o alviverde paulista novamente bateu na trave ao perder para o Chelsea.

