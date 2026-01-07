A- A+

Premier League Manchester City x Brighton: veja onde assistir e as possíveis escalações Equipes se enfrentam às 16h30, no Emirates Stadium, em partida válida pela 21ª rodada

O Manchester City recebe o Brighton nesta quarta-feira (7), às 16h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, pela 21ª rodada da Premier League. Em momentos distintos na competição, as equipes entram em campo buscando manter seus objetivos na temporada: os Citizens tentam voltar a vencer para não se distanciar da liderança, enquanto os Seagulls querem embalar mais uma sequência positiva.

City tenta reagir após empates consecutivos

O time comandado por Pep Guardiola chega para o confronto pressionado após dois empates seguidos, contra Sunderland e Chelsea. Os resultados fizeram o Manchester City perder terreno na briga pelo título, permitindo que o Arsenal abrisse seis pontos de vantagem na liderança da Premier League.



Brighton busca manter sequência sem derrotas

Do outro lado, o Brighton chega mais leve para o duelo. A equipe vem de vitória sobre o Burnley e tenta alcançar a marca de três jogos seguidos sem derrota na Premier League. A campanha até aqui é considerada segura: o clube ocupa atualmente a 10ª colocação da tabela.

Onde aassistir

A transmissão no Brasil será pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming

Prováveis escalações

Manchester City:

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Aké e O’Reilly; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Cherki, Haaland e Doku.

Brighton:

Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke e Kadioglu; Gómez, Ayari e Rutter; Gruda, Kostoulas e Mitoma.

Serviço



Jogo: Manchester City x Brighton

Competição: Premier League - 21ª rodada

Data: Quarta-feira, 7 de fevereiro

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium

Transmissão: Disney+

