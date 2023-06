A- A+

Futebol Internacional Manchester City x Inter de Milão; confira onde assistir a final da Champions League no Recife Partida acontece neste sábado (10), a partir das 16h, no Estádio Olímpico Ataturk, em Instambul

Neste sábado (10), Manchester City e Internazionale de Milão decidem a disputa da Champions League no Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia. A bola rola a partir das 16h e terá transmissão da SBT e TNT Sports. No Recife, alguns locais preparam festas e transmissões exclusivas da grande final, a Folha de Pernambuco reúne um lista de opções para os torcedores acompanharem a a finalíssima da maior competição internacional de clubes.

Time de uma temporada bem regular e ditos como donos do melhor futebol da atualidade, o Manchester City do treinador Pep Guardiola estão buscando a tríplice-coroa para o clube inglês. Os citizens já conquistaram o título do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra, ao vencer o maior rival, o Manchester United na final. Agora o objetivo é o inédito título da Liga dos Campeões.

A Inter esteve entre as melhores equipes do futebol italiano, mas ainda assim, as oscilações prejudicaram a campanha na Serie A e viu o Napoli ser campeão com folga. Mas quando o assunto era fazer partidas de mata-mata, o time de Simone Inzaghi cresceu nos momentos certos. Rendendo o título da Copa Itália e a possibilidade de ganhar a quarta taça da Champions do clube.

No Recife, o fâ de futebol conta com algumas opções de bares e restaurantes que contam com promoções e condições exclusivas durante a partida. Outra opção é assistir a final nas telonas dos cinemas, com uma pipoquinha para admirar o espetáculo em campo.

Bares e Restaurantes

Babylon Candeias - Av. Bernardo Vieira de Melo, 4450, Candeias - ao lado do Cosmopolitan Pub -

Babylon Casa Forte - Rua Nestor Silva, 162, Casa Forte - ao lado do Big Bompreço -

Barchef Match - Av. Mascarenhas de Morais, 7787, Imbiribeira - evento no Ginásio Geraldão

Boteco Bela Toca - Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 1950, Boa Viagem

Braaza BBQ - Rua Jacó Velosino, 145, Casa Forte

Johnny Gastrobar ZN - Av. Dezessete de Agosto, 823, Casa Forte

Johnny Gastrobar ZS - Av. Conselheiro Aguiar, 826, Boa Viagem

Seu Tito Boteco - Rua Igarassu, 104, Santana

The People Restô Bar - Rua Confederação do Equador, 55, Graças

Venda do Maninho - Avenida Conselheiro Aguiar, 4777, Boa Viagem

Cinemas

Cinemark - Av. República do Líbano, 251 - Pina - Shopping RioMar

UCI Cinemas - R. Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem - Shopping Recife

UCI Plaza - R. Dr. João Santos Filho, 255 - Parnamirim - Shopping Plaza

Veja também

Futebol Náutico visita Confiança, no Batistão, pela Série C 2023