Liga dos Campeões Manchester City x Real Madrid nos playoffs da Champions League: veja onde assistir e escalações As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), a partir das 17h (horário de Brasília)

Manchester City e Real Madrid se enfrentam pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. O duelo desta terça-feira (11) tem início às 17h (horário de Brasília), e acontece no Etihad Stadium, em Manchester (ING).

Duas camisas pesadas da Europa, City e Real estão acostumados a chegar nas fases da finais da Champions League. No entanto, os dois times fizeram uma campanha ruim na primeira fase do novo formato do torneio.

O jogo da volta, na Espanha, será disputado no dia 19 deste mês.

O Manchester City só garantiu a classificação para o playoff na última rodada da Fase de Liga e passou na 22ª posição, de 24 equipes classificadas. Já o Real Madrid ficou no 11º lugar.

Como chegam as equipes

O Manchester City não vive sua melhor temporada sob o comando de Pep Guardiola. Além de ter feito uma primeira fase da Champions League ruim, a equipe ocupa apenas a 5ª posição da Premier League.

Nos últimos cinco jogos, os Citizens perderam dois (PSG e Arsenal) e venceu outras três partidas (Chelsea, Club Brugge e Leyton Orient).

O Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol. O último jogo antes de enfrentar o Manchester City foi o clássico contra o Atlético de Madrid, que terminou empatado em 1 a 1.

O técnico Carlo Ancelotti segue com uma lista de desfalques importantes, principalmente no setor defensivo. Os zagueiros Antonio Rüdiger e Éder Militão, e os laterais Lucas Vázquez e Daniel Carvajal são ausências confirmadas.

Prováveis escalações:

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Manuel Akanji, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic; Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne e Savinho; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio e Ferland Mendy; Eduardo Camavinga e Luka Modric; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Jr; Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Manchester City x Real Madrid: onde assistir?



SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e MAX (streaming).

