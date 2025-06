A- A+

Copa do Mundo de Clubes Manchester City atropela Al-Ain e garante vaga nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes Ingleses agora decidem o primeiro lugar do Grupo G na última rodada contra a Juventus, que também está classificada para a próxima fase

O Manchester City goleou o Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos por 6 a 0 neste domingo (22), em Atlanta, e se juntou à Juventus entre os classificados para as oitavas de final no Grupo G da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O City construiu o resultado com gols de Ilkay Gündogan (8' e 73'), Claudio Echeverri (27'), Erling Haaland (45'+5), Oscar Bobb (84') e Rayan Cherki (89').

O time inglês impôs sua superioridade desde o primeiro tempo no Mercedes-Benz Stadium. Organizado em torno do português Bernardo Silva, os 'Citizens' tocaram a bola pacientemente de um lado para o outro, esperando por uma oportunidade.

Não foi preciso esperar muito. Após um escanteio mal afastado pela defesa do Al-Ain, Gündogan recebeu a bola na área, cortou com o pé direito e marcou com um toque sutil por cima do goleiro Khalid Eissa. Um golaço para começar.

A noite ainda seria longa para o time árabe, dominado e com dificuldades para sair do seu próprio campo. Sua única ameaça, o ponta marroquino Nassim Chadli, tentava pela ponta, mas estava muito isolado.

Chadli teve a melhor chance do Al-Ain, um chute cruzado que parou na defesa de Stefan Ortega. Muito pouco para incomodar o City.

Uma falta desnecessária perto da área originou o segundo gol do time de Manchester. Echeverri cobrou forte por cima da barreira e surpreendeu Eissa, que só acompanhou a bola com os olhos.

O time inglês quase marcou mais um na jogada seguinte, mas Haaland bateu para fora depois de roubar a bola do zagueiro Park Yong-Woo.

O City continuou rondando o gol do Al-Ain repetidas vezes. Josko Gvardiol acertou uma cabeçada na trave após escanteio cobrado por Bernardo Silva. E na última jogada do primeiro tempo, o zagueiro Rami Rabia derrubou Manuel Akanji na área, resultando em um pênalti marcado pelo VAR. Haaland converteu batendo rasteiro.

Festa do City

O segundo tempo do Manchester City foi ainda melhor que o primeiro. O time do técnico Pep Guardiola sufocou o adversário e criou chances com facilidade, quase sempre pelo lado direito do ataque.

Bernardo Silva, com grande visão de jogo, era um perigo constante. Em grande jogada, segurou a bola na entrada da área do Al-Ain e fez ótimo passe para Gündogan, que não perdoou cara a cara com o goleiro.

Com o time embalado, todos os jogadores queriam se juntar à festa. O atacante Oscar Bobb avançou pela direita, cortou para o meio e bateu no canto pouco depois de sair do banco para entra no lugar do lateral Abdukodir Khusanov.

E o francês Rayan Cherki fechou o placar com um golaço de fora da área após bonita triangulação com Haaland fazendo o pivô.

Na terceira e última rodada da fase de grupos, o City enfrentará a Juventus em Orlando, na próxima quinta-feira, para decidir quem vai às oitavas como líder da chave. Wydad Casablanca, que mais cedo foi derrotado pela Juve por 4 a 1, e Al-Ain não têm mais chances de classificação.

Veja também