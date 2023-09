Manchester inclui Antony em lista de inscritos da Liga dos Campeões após novas denúncias de agressão

A- A+

O Manchester United divulgou nesta terça-feira a lista de jogadores inscritos na primeira fase da Liga dos Campeões, e o brasileiro Antony está nela, mesmo após as novas acusações da ex-namorada.

O clube inglês inclui Antony como um dos 25 nomes para o início da disputa no dia 20 de setembro, indo na contramão do movimento feito pela CBF, que cortou o jogador de jogos das Eliminatórias.

Após o sorteio da última quinta-feira, os Reds enfrentarão Bayern de Munique, FC Copenhagen e Galatasaray na fase inicial do torneio da Uefa.

A manutenção de Antony na relação da competição não é uma surpresa, pois o jogador vinha sendo utilizado normalmente, e como titular, pelo Manchester, mesmo após as denúncias de agressão.

A ex-namorada do jogador, Gabi Cavallin, registrou ocorrência na Inglaterra e no Brasil sobre o caso, que se desenrola desde o meio do ano passado.

A partir do ocorrido, o Manchester United fez uma espécie de investigação própria para ouvir pessoas ligadas a Antony e a ex-namorada, a fim de entender se tomaria alguma medida contra o jogador.

A polícia de Manchester já está ciente das novas denúncias de Gabi Cavallin. "A polícia da região metropolitana de Manchester está ciente das alegações feitas e investigações estão em andamento para estabelecer as circunstâncias destas denúncias. Não faremos comentários além disso neste momento", escreveu a instituição, em curto comunicado.

Ex-namorada de Antony, Cavallin, que já havia denunciado o jogador no Brasil em junho, quando registrou boletim de ocorrência contra o jogador por violência doméstica, ameaça e lesão corporal, além de solicitar medida protetiva.

Na sexta-feira, ela procurou a polícia de Manchester para registrar a denúncia também na Inglaterra, onde teria ocorrido a última agressão. O jogador diz que as acusações são falsas.

CONFIRA A LISTA ENVIADA À UEFA:

Sofyan Amrabat

Altay Bayindir (GK)

Casemiro

Diogo Dalot

Antony

Christian Eriksen

Bruno Fernandes

Rasmus Hojlund

Victor Lindelof

Tyrell Malacia

Anthony Martial

Lisandro Martinez

Andre Onana (GK)

Facundo Pellistri

Sergio Reguilon

Raphael Varane

