Manchester United adia retorno de Antony aos treinos após acusações de agressão de ex-namorada

Após acusações de agressão da ex-namorada, o jogador Antony não retornará aos treinos do Manchester United. O jogador já havia sido desconvocado da seleção brasileira, que disputa as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Manchester United e Anthony concordaram em adiar o retorno do jogador aos treinos. Ele não foi suspenso, está em uma espécie de licença. Vínculos entre jogadores e clubes de alto nível contêm em sua maioria cláusulas sobre reputação ou morais, caso do Manchester United.

O clube publicou um comunicado em seu site que diz:

"O Manchester United reconhece as acusações feitas contra Antony. Os jogadores que não participaram de partidas internacionais voltam aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com Antony que ele adiará o seu regresso até novo aviso, a fim de responder às acusações".

O clube diz ainda que "condenamos atos de violência e abusos. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nesta situação e reconhecemos o impacto que estas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos."

Via rede social, Anthony fez uma declaração sobre o assunto: “Concordei com o Manchester United em tirar um período de ausência enquanto abordo as acusações feitas contra mim. Esta foi uma decisão mútua para evitar distrações aos meus companheiros e polêmicas desnecessárias para o clube. Quero reiterar a minha inocência em relação às coisas de que fui acusado e cooperarei totalmente com a polícia para ajudá-los a chegar à verdade. Estou ansioso para voltar a jogar o mais rápido possível."

Antony, jogador do Manchester United, está sendo processado no Brasil e na Inglaterra pela ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin, e pode ser condenado em ambos os países e, se isso ocorrer, ele poderá cumprir pena de cerca de 20 anos.

Na Inglaterra, Antony é acusado de agressão, cárcere privado e lesão corporal grave, com pena de cerca de dez anos. E no Brasil, de violência doméstica, ameaça e stalking, também com pena de cerca de dez anos.

Caberá ao Ministério Público de ambos os países decidirem por quais crimes ele será denunciado: no caso do Brasil, se convencido, o MP oferece a denúncia a um juiz. Na Inglaterra, o órgão submete a um juri popular, que determinará se haverá julgamento. O jogador nega as acusações.

