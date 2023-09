Manchester United anuncia novo patrocinador master a partir de 2024

O Manchester United anunciou nesta quarta-feira (13) que a empresa americana Qualcomm Technologies, através de sua marca Snapdragon, será seu novo patrocinador master a partir da temporada 2024/2025.

A Snapdragon vai substituir a marca alemã TeamViewer na camisa dos 'Red Devils', em um acordo cujo valor não foi divulgado, mas que pode chegar a 60 milhões de libras (R$ 370 milhões na cotação atual) por ano, segundo a imprensa inglesa.

Official: Manchester United confirm Snapdragon as their new front-of-shirt sponsor for 24/25. #MUFC



Snapdragon is a brand of Qualcomm Technologies.



Snapdragon will feature on the home, away and third kits of the men’s and women’s teams. pic.twitter.com/BjumlxRTIZ