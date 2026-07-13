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FUTEBOL INTERNACIONAL Manchester United anuncia oficialmente Andrey Santos e acerta contratação de Youri Tielemans Brasileiro é apresentado pelos Red Devils, enquanto belga chega após desistência da negociação por Éderson

O Manchester United segue ativo na janela de transferências e reforçou de vez seu meio-campo. Depois de anunciar oficialmente a contratação do volante brasileiro Andrey Santos, ex-Vasco e ex-Chelsea, o clube também acertou a chegada do belga Youri Tielemans, do Aston Villa.

A contratação de Tielemans foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, que utilizou sua tradicional expressão "Here we go!" para indicar que o acordo está fechado.



Segundo Romano, o Manchester United ativou a cláusula de rescisão de 41 milhões de euros prevista no contrato do meio-campista, além de já ter um acordo verbal com o jogador.

A chegada da dupla faz parte da reformulação promovida pelo técnico Michael Carrick para o setor de meio-campo após a saída de Casemiro ao fim da última temporada.

Andrey Santos é anunciado

Andrey Santos foi anunciado oficialmente pelos Red Devils após concluir os exames médicos e assinar contrato. Revelado pelo Vasco, o volante deixou o futebol brasileiro em 2023 para defender o Chelsea e agora troca de clube dentro da Premier League.

Considerado uma das principais promessas brasileiras da posição, Andrey acumulou experiência no futebol europeu nas últimas temporadas e também passou a integrar as convocações da Seleção Brasileira.

Segundo informações do mercado, a negociação foi fechada por 48 milhões de libras (cerca de R$ 355 milhões), além de até 2 milhões de libras em bônus por metas estabelecidas em contrato.

Tielemans chega após fracasso por Éderson

O acerto com Tielemans ocorreu poucos dias depois de o Manchester United desistir da contratação do brasileiro Éderson, da Atalanta. O volante chegou a realizar exames médicos, mas a transferência foi cancelada na sexta-feira, levando o clube inglês a acelerar as conversas pelo internacional belga.

De acordo com Fabrizio Romano, o United optou por pagar a cláusula de rescisão de 41 milhões de euros para garantir a contratação do jogador do Aston Villa.

Aos 29 anos, Tielemans é um dos meio-campistas mais experientes da Premier League. O belga chegou ao Leicester City em 2019, vindo do Monaco, e conquistou a Copa da Inglaterra pelo clube antes de se transferir gratuitamente para o Aston Villa em 2023.

Youri Tielemans, capitão da Bélgica na Copa do Mundo. Foto: Alex Grimm / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Pela seleção da Bélgica, soma 90 partidas e foi o capitão da equipe na Copa do Mundo de 2026, competição em que os belgas foram eliminados pela Espanha nas quartas de final.

A contratação também representa uma mudança na política recente do Manchester United no mercado. Em vez de apostar apenas em jogadores jovens com potencial de revenda, o clube investe em um atleta já consolidado e com vasta experiência internacional para liderar a reconstrução do setor de meio-campo.

Com Andrey Santos já apresentado e Tielemans a caminho de Old Trafford, o Manchester United praticamente encerra a reformulação da posição nesta janela de transferências, apostando na combinação entre juventude e experiência para fortalecer o elenco na temporada 2026/27.

Ready to make his mark.



The Manchester United family welcomes you, @04Andrey — Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026

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