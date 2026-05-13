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Futebol Internacional Manchester United avalia investida milionária por Federico Valverde após polêmica no Real Madrid Meio-campista uruguaio perdeu espaço após confusão no centro de treinamento e pode ser negociado na próxima janela

A crise nos bastidores do Real Madrid pode provocar uma das movimentações mais inesperadas da próxima janela de transferências.

Segundo o jornal inglês Daily Mirror, o Manchester United monitora a situação de Federico Valverde após o uruguaio se envolver em uma grave confusão com o companheiro Aurélien Tchouaméni no centro de treinamento merengue.

O episódio teria abalado internamente o ambiente no Santiago Bernabéu. Valverde precisou receber tratamento hospitalar após sofrer uma concussão decorrente da briga, situação que o afastou dos gramados pelo restante da temporada.

Diante da repercussão, o vice-capitão do Real Madrid divulgou um comunicado público pedindo desculpas pelo ocorrido. Ainda assim, a diretoria do clube espanhol segue irritada com o meio-campista e já considera a possibilidade de negociá-lo na próxima janela de verão europeia.

A situação ganhou ainda mais peso porque importantes lideranças do elenco teriam demonstrado apoio a Tchouaméni nos bastidores. Segundo as informações divulgadas na Europa, parte do vestiário entende que a permanência de Valverde poderia gerar desgaste interno para a próxima temporada.

Nesse cenário, o Manchester United passou a acompanhar de perto o caso. O clube inglês pretende reforçar o setor de meio-campo e já vinha observando atletas do Real Madrid para o mercado.

Inicialmente, Tchouaméni aparecia como alvo potencial, mas o respaldo recebido pelo francês dentro do clube esfriou qualquer possibilidade de saída.

Já Valverde surge como uma oportunidade inesperada. Aos 27 anos, o uruguaio é visto há anos como uma das peças mais versáteis e intensas do futebol europeu, capaz de atuar como volante, meia central e até aberto pelos lados do campo.

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