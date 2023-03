A- A+

Liga Europa Manchester United recebe Betis nas oitavas da Liga Europa; veja escalações e onde assistir O jogo de ida entre as equipes acontece nesta quinta-feira (09), às 17h

O Manchester United recebe o Betis pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. A partida acontece nesta quinta-feira (09), às 17h, em Old Trafford.

O gigante da Inglaterra chegou até essa fase da competição após eliminar o Barcelona, na fase preliminar. Porém, na última rodada da Premier League, o United sofreu uma goleada por 7 a 0 do Liverpool.

Já os espanhóis estavam classificados pela liderança do grupo C, da primeira fase. O Betis vem de quatro jogos sem perder no Campeonato Espanhol. São três vitórias e um empate, contra o Real Madrid.

Pelo lado do Betis, o técnico Manuel Pellegrini tem o desfalque de Nabil Fekir. O United vem completo para o jogo.

Prováveis escalações:

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Martinez, Malacia; Casemiro, McTominay, Sancho, Fernandes, Garnacho; Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

Betis: Bravo; Sabaly, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; William Carvalho, Guido Rodriguez, Canales, Rodri, Perez; Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini.

Onde assistir Manchester United x Betis?

A partida terá transmissão da ESPN e Star +.

Confira outros jogos da Liga Europa desta quinta (09)



Sporting x Arsenal - 14h45

Union Berlin x Saint-Gilloise - 14h45

Bayer Leverkusen x Ferencváros - 14h45

Roma x Real Sociedad - 14h45

Juventus x Freiburg - 17h

Shakhtar Donetsk x Feyenoord - 17h

Sevilla x Fenerbahçe - 17h

