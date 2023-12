A- A+

Na última rodada do Grupo A da Champions League, o Manchester United enfrenta o Bayern de Munique em um confronto decisivo no Old Trafford. A bola rola nesta terça-feira (12) às 17h (horário de Brasília). Os Red Devils, que ocupam a lanterna do grupo, têm uma tarefa árdua: vencer os bávaros e torcer por um empate entre Copenhagen e Galatasaray para garantir a vaga nas oitavas de final.

O cenário para o Manchester United é desafiador, já que além da vitória, a equipe precisa de resultados paralelos para assegurar a classificação. Com apenas quatro pontos em cinco jogos, a equipe inglesa enfrenta a pressão de se reerguer após empates e derrotas na competição europeia. Lesões de jogadores-chave, como Casemiro e Lisandro Martínez, aumentam a complexidade da missão.

Enquanto isso, o Bayern de Munique, já classificado e líder do grupo, entra no confronto sem a pressão da necessidade de pontos. No entanto, a equipe de Thomas Tuchel busca se recuperar de uma surpreendente derrota por 5 a 1 para o Eintracht Frankfurt na Bundesliga no último fim de semana.

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, enfrenta o desafio de motivar sua equipe e superar os obstáculos para conquistar a vitória necessária. Marcus Rashford, de volta após cumprir suspensão, pode ser uma peça-chave na busca pela classificação.

O Bayern, por sua vez, tem a chance de testar jogadores e ajustar sua estratégia antes das fases eliminatórias. A recuperação do meia Jamal Musiala, que ficou um mês fora devido a uma lesão na coxa, adiciona uma dimensão extra às opções de Thomas Tuchel.

Onde assistir: SBT , TNT e HBO Max

Horário: 17h

Prováveis escalações:

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Reguilón; McTominay, Amrabat; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Veja também

Premiação Com campeões da Libertadores e árbitro brasileiro, IFFHS divulga atletas indicados à premiação