Manchester United cede empate contra o Galatasaray e se complica na Champions

O Manchester United empatou nesta quarta-feira por 3x3, em Istambul, na Turquia, com o Galatasaray, resultado que o mantém no último lugar do Grupo A, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, tornando muito difícil sua classificação às oitavas de final.

Com quatro pontos, os mesmos do Copenhague (3º), que joga também nesta quarta fora de casa contra o Bayern de Munique (1º, 12 pontos), os 'Red Devils' estão na lanterna da chave e não vão depender de si mesmos na última rodada, em que recebem a imparável equipe bávara.

Tudo começou bem para o time inglês em Istambul: o jovem argentino Alejandro Garnacho abriu o placar logo aos 11 minutos, após uma assistência do português Bruno Fernandes, autor do segundo gol minutos depois (18').

O marroquino Hakim Ziyech diminuiu aos 29 mas, após o intervalo, o escocês Scott McTominay (55') colocou os Red Devils novamente com dois gols de vantagem (3-1).

Porém um outro gol de Ziyech, de falta (62'), aumentou o nervosismo dos ingleses, que sucumbiram minutos depois, com o gol de empate, marcado por Kerem Akturkoglu (71').

Apesar de alguns momentos finais com oportunidades dos dois lados, o placar não se alterou mais e os turcos, com cinco pontos e uma visita pendente ao Copenhagen na última rodada, terão nas suas mãos a chance de se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

