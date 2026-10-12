A- A+

Champions League Manchester United chega a Madri com vontade de reverter sua má situação, garante Carrick O United chegará ao estádio Metropolitano após empatar em 1 a 1 com o Tottenham no sábado, resultado que o deixou com apenas seis pontos nas seis primeiras rodadas da Premier League

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, disse nesta segunda-feira (12) que sua equipe tem vontade e capacidade para superar o que vem sendo seu pior início de temporada em 40 anos, às vésperas de enfrentar o Atlético de Madrid na Champions League.

O United chegará ao estádio Metropolitano após empatar em 1 a 1 com o Tottenham no sábado, resultado que o deixou com apenas seis pontos nas seis primeiras rodadas da Premier League — seu pior desempenho nesta fase do campeonato desde 1986.

A partida contra o 'Atleti' na Liga dos Campeões surge como a oportunidade para começar a reagir.

"Amanhã, sem dúvida, temos que começar fortes. Sabemos o que nos espera e estaremos preparados para isso", disse Carrick nesta segunda-feira, na coletiva de imprensa antes do jogo.

"Acho que deu para ver, pela forma como reagimos (contra o Tottenham), especialmente no segundo tempo, que os jogadores estão com fome de vitória e com vontade de consertar as coisas", acrescentou.

Carrick disse compreender que as pessoas classifiquem a situação atual como um "desastre", mas garantiu que não concorda com essa visão.

"Para conquistar qualquer coisa, é preciso ser capaz de enfrentar situações difíceis e superá-las", explicou, convicto de que a equipe dará a volta por cima.

Carrick confirmou que Luke Shaw e Kobbie Mainoo não viajaram para Madri após saírem com problemas físicos da partida contra o Tottenham.

O técnico garantiu que não sente pressão externa, apesar do mau início de temporada da equipe.

Carrick também demonstrou todo o seu respeito pelo Atlético de Madrid e pelo trabalho que seu colega, Diego Simeone, vem realizando no clube.

"É possível ver a marca dele na equipe e em todo o clube", observou Carrick, alertando que eles são "realmente perigosos nesta competição (a Champions)".

"O fato de nosso primeiro jogo fora de casa no torneio ser aqui representa um grande teste para nós e um desafio que encaramos com muito entusiasmo", acrescentou Carrick.

Veja também