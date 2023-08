A- A+

Futebol Internacional Manchester United confirma lesão de Varane, que será desfalque por 'várias semanas' O ex-zagueiro do Real Madrid, de 30 anos, já sofreu várias lesões desde sua chegada a Old Trafford, em 2021

O zagueiro francês Raphael Varane vai desfalcar o Manchester United por "várias semanas", devido a uma lesão, e está fora do clássico de domingo contra o Arsenal, informou o clube nesta quarta-feira (30).

O time do técnico Erik ten Hag não poderá contar com jogadores importantes no duelo com os "Gunners", o último jogo antes das datas Fifa.

Luke Shaw, Mason Mount e Rasmus Hojlund também estão lesionados, enquanto Tyrell Malacia, Amad Diallo, Kobbie Mainoo e Tom Heaton ainda não jogaram nesta temporada.

No último sábado, Varane sentiu um desconforto muscular durante o primeiro tempo da vitória dos "Red Devils" sobre o Nottingham Forest (3 a 2) e foi substituído no intervalo.

