FUTEBOL Manchester United conversa com Garnacho sobre sua atividade nas redes sociais Atacante interagiu com postagens que criticavam o técnico do time inglês

O Manchester United conversou com Alejandro Garnacho depois que o atacante argentino deu 'likes' em postagens nas redes sociais que criticavam seu técnico Erik Ten Hag por substituí-lo.

O jogador da seleção argentina, substituído no intervalo no empate em 2 a 2 em Bournemouth, no sábado, deu 'like' em duas mensagens na conta do X de um torcedor do United e youtuber Mark Goldbridge.

Um deles acusava Ten Hag de jogar Garnacho "debaixo do ônibus" por causa dos comentários do técnico holandês sobre o desempenho do jovem de 19 anos.

O outro afirmava que Garnacho "fez um primeiro tempo ruim, mas tirá-lo no intervalo e considerar o jogador como sendo o problema é uma piada".

Garnacho retirou os dois 'likes' rapidamente, atitude que segundo o clube refletiu um arrependimento. Uma fonte dos 'Red Devils' disse à agência de notícias PA que o assunto foi tratado internamente.

Garnacho se tornou um jogador-chave do United nesta temporada, com 9 gols marcados e quatro assistências em 42 jogos.

A posição de Ten Hag ficou fragilizada após o empate diante do Bournemouth, que deixa o time na 7ª colocação da Premier League, a 13 pontos do 'top-4' que classifica para a próxima edição da Liga dos Campeões.

A FA Cup é o único título nesta temporada ao alcance dos 'Red Devils', que disputarão a semifinal no domingo, em Wembley, contra o Coventry.

