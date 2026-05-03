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PREMIER LEAGUE Manchester United derrota Liverpool e confirma retorno à Champions League Agora a equipe de Manchester tem mais três jogos para cumprir tabela até o término da competição

Em jogo muito disputado, o Manchester United derrotou o Liverpool, neste domingo (03), por 3 a 2, no Old Trafford, em partida da 35ª rodada da Premier League. Com o triunfo, o time de Michael Carrick confirmou a vaga na próxima edição da Champions League e retorna ao torneio após duas temporadas.

Agora a equipe de Manchester tem mais três jogos para cumprir tabela até o término da competição. Por outro lado, a equipe de Arne Slot precisa apenas de uma vitória para confirmar matematicamente a vaga no torneio continental.

O primeiro tempo começou muito movimentado no Old Trafford, com o brasileiro Matheus Cunha abrindo o placar com apenas seis minutos de bola rolando. O camisa 10 pegou a sobra na entrada da área e tentou duas vezes para mandar para o fundo das redes do arqueiro Freddie Woodman. Esse foi o 9º gol do atacante na Premier League.

Um pouco depois, aos 14, o time de Michael Carrick chegou ao segundo gol com Benjamin Sesko. O eslovêno aproveitou a escorada de Bruno Fernandes e apenas empurrou contra o gol adversário. A arbitragem ainda consultou o VAR para analisar um possível toque de mão, mas acabou confirmado na sequência.

Na segunda etapa, as coisas se inverteram completamente. Aos dois minutos, Dominik Szoboszlai interceptou a bola no meio de campo e partiu para o ataque. Ele limpou a defesa adversária e bateu rasteiro para descontar o placar. Em um excelente momento, o meia anotou seu 13º gol na temporada, o 6º na Premier League.

O United quase ampliou a vantagem aos sete minutos, quando o brasileiro Casemiro encontrou o português Bruno Fernandes. O camisa 8 dominou o lance com categoria e cruzou para Bryan Mbeumo, que deu um toque de letra e acabou acertando a trave do arqueiro do Liverpool.

Aos 10 minutos, o time de Arne Slot conseguiu chegar ao empate em um erro grave do goleiro Senne Lammens. Na saída de bola, o arqueiro deu a bola de graça para Mac Allister, que rapidamente entregou para Szoboszlai deixar Cody Gakpo livre para marcar o 7º gol na liga nacional.

Mesmo com o ótimo começo de segundo tempo, o Liverpool não conseguiu segurar a igualdade no placar. Aos 31 minutos, Mac Allister tentou afastar a bola e deu nos pés de Kobbie Mainoo, que pegou firme e acertou o canto do adversário. O jovem volante marcou pela primeira vez na temporada.



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