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O Manchester United manteve sua queda livre com uma derrota humilhante por 4 a 0 para o Brentford, neste sábado (28), na primeira partida em casa sob o comando do novo técnico, Mauricio Pochettino, pela 12ª rodada da Premier League.

O treinador argentino estreou no cargo no último domingo, com outra goleada por 4 a 0, dessa vez fora de casa contra o Liverpool, e, na quarta-feira, empatou em 2 a 2 como visitante diante do Sporting de Lisboa, pela Liga dos Campeões.

Penúltimos colocados (19º) e na zona de rebaixamento, os 'Red Devils' somam oito pontos após doze rodadas e têm uma vantagem de apenas um ponto sobre o lanterna Crystal Palace, que os ultrapassará caso vença o Hull (11º) no domingo.

Independentemente de terminarem a rodada na última ou na penúltima posição, a situação é, de qualquer forma, alarmante para um tradicionalíssimo clube como o United, que foi vinte vezes campeão da Inglaterra e três vezes campeão da Europa.

Pochettino foi chamado este mês como salvador após a demissão de Michael Carrick, mas, desde sua chegada, há dez dias, não conseguiu encontrar a fórmula para reerguer esse gigante do futebol europeu.

O argentino, de 54 anos, deixou o cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos, função que ocupava desde 2024, para assumir o comando do Manchester United.

A partida deste sábado (28) parecia a ocasião ideal para que tudo começasse a mudar, com a apresentação de Pochettino diante de sua nova torcida em Old Trafford, mas nada funcionou.

Vaias dos torcedores

Dois gols de Callum Wilson no primeiro tempo (19' e 32') deram ao Brentford uma boa vantagem.

Na segunda etapa, os visitantes se limitaram a administrar a superioridade, antes de desferirem os dois golpes decisivos por meio do norueguês Kristoffer Ajer (82') e do alemão Kevin Schade (90+1').

O United desmoronou emocionalmente após o primeiro gol de Wilson, visto que, até aquele momento, a equipe vinha apresentando um bom desempenho, incluindo uma cabeçada de Harry Maguire no travessão (8') e outras duas boas oportunidades, protagonizadas pelo português Bruno Fernandes (11') e pelo dinamarquês Patrick Dorgu (18'), ambas também de cabeça.

No segundo tempo, o time de Manchester mostrou uma melhora na tentativa de voltar ao jogo, mas o gol de Ajer, o terceiro do Brentford, fez com que a equipe desistisse de vez, sob a chuva.

A fragilidade defensiva tem sido motivo de grande preocupação para o United, que é a equipe mais vazada da Premier League, com 27 gols sofridos, empatado com o Crystal Palace.

Confiança "em baixa"

Com o apito final, um Pochettino visivelmente abatido foi cumprimentar o técnico adversário, o irlandês Keith Andrews, enquanto a torcida se despedia de seus jogadores com sonoras vaias.

"Esse tipo de situação acontece quando a confiança está em baixa", reconheceu o argentino.

"É difícil fazer uma leitura positiva. Estou muito decepcionado e sinto muito pelos jogadores. Nos primeiros quinze ou vinte minutos, fomos muito sólidos em termos de organização e estrutura, mantendo o controle. O momento que mudou tudo foi sofrer o primeiro gol", analisou em declarações à BBC.

Pochettino pediu calma, apesar da situação crítica: "Precisamos nos manter unidos, manter a calma. Temos a responsabilidade de reverter esse quadro".

Com esse grande triunfo, o Brentford subiu à quinta colocação, se mantendo na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Além disso, a equipe conquistou sua primeira vitória na casa do Manchester United desde 1937.

Leeds vence e é 6º

Na outra partida realizada mais cedo neste sábado, o Leeds (6º) ganhou fôlego na briga por vagas em competições europeias ao vencer o Coventry (15º) por 3 a 0, em um jogo no qual o meio-campista Sean Longstaff brilhou ao marcar dois gols.

Também neste sábado, acontece outra partida da 12ª rodada do campeonato inglês, entre Ipswich (17º) e Aston Villa (12º).

No domingo (29), será disputado o grande duelo do fim de semana na Inglaterra, entre o líder e atual campeão, Arsenal, e o terceiro colocado, o Manchester City.

Jogos da 12ª rodada do Campeonato Inglês:



Sexta-feira, 27 de novembro

Nottingham - Chelsea 3 - 2

Sábado, 28 de novembro

Manchester United - Brentford 0 - 4

Leeds - Coventry 3 - 0

(14h30) Ipswich Town - Aston Villa

Domingo, 29 de novembro

(09h00) Everton - Liverpool

(11h05) Sunderland - Tottenham

Brighton - Newcastle

Fulham - AFC Bournemouth

Crystal Palace - Hull

(13h30) Arsenal - Manchester City

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 28 11 9 1 1 17 7 10

2. Brighton 22 11 7 1 3 26 9 17

3. Manchester City 22 11 7 1 3 22 14 8

4. Liverpool 21 11 6 3 2 18 10 8

5. Brentford 20 12 5 5 2 24 11 13

6. Leeds 20 12 5 5 2 17 9 8

7. AFC Bournemouth 18 11 5 3 3 18 14 4

8. Chelsea 16 12 5 1 6 22 23 -1

9. Everton 16 11 4 4 3 12 14 -2

10. Tottenham 15 11 4 3 4 12 11 1

11. Hull 14 11 3 5 3 13 11 2

12. Aston Villa 14 11 3 5 3 14 17 -3

13. Newcastle 13 11 3 4 4 15 18 -3

14. Nottingham 12 12 3 3 6 12 17 -5

15. Coventry 12 12 4 0 8 13 24 -11

16. Fulham 11 11 2 5 4 11 13 -2

17. Ipswich Town 11 11 3 2 6 15 22 -7

18. Sunderland 9 11 2 3 6 8 17 -9

19. Manchester United 8 12 1 5 6 14 27 -13

20. Crystal Palace 7 11 2 1 8 12 27 -15

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