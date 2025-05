Manchester United e Tottenham farão final 100% inglesa da Liga Europa

A- A+

Manchester United e Tottenham vão se enfrentar numa final 100% inglesa da Liga Europa em 21 de maio, em Bilbao, após confirmarem suas classificações nesta quinta-feira (8) com a vitória em casa do United sobre o Athletic Bilbao por 4 a 1 (3 a 0 no jogo de ida) e dos londrinos sobre o norueguês Bodo/Glimt por 2 a 0 (3 a 1 na ida).

Será a segunda final totalmente inglesa na história da Liga Europa, depois da vencida pelo Chelsea contra o Arsenal em 2019, e colocará frente a frente dois clubes que não estarão em sua primeira decisão: o Tottenham já disputou três finais (com dois títulos, em 1972 e 1984) e o Manchester United duas (um título em 2017).

Os times fazem péssimas campanhas na Premier League (o United é 15º e o Spurs 16º) e têm uma última chance de salvar uma temporada fracassada e garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Os 'Red Devils' já haviam praticamente acabado com o sonho dos bascos de jogar a final diante de sua torcida no estádio de San Mamés ao vencerem confortavelmente fora de casa na semana passada.

Nesta quinta, Mikel Jauregizar colocou um pouco de suspense no confronto ao abrir o placar aos 31 minutos dando esperança de uma virada por alguns momentos aos seus torcedores.

O Manchester United conseguiu controlar o nervosismo e evitar que o fogo se alastrasse.

E o confronto foi decidido com sua avalanche de gols na reta final: dois de Mason Mount (72' e 90'+1) além de um do volante brasileiro Casemiro (80') e outro de Rasmus Hojlund (85').

O Athletic entrou em campo com desfalques importantes, principalmente dos lesionados irmãos Williams, Iñaki e Nico. Oihan Sancet e Dani Vivian tampouco puderam jogar. Este último cumpriu suspensão após ser expulso na partida de ida.



- Tottenham vence no fim -

Em Bodø, cidade norueguesa localizada acima do Círculo Polar Ártico, o time da casa, sensação do torneio, não chegou a ameaçar o Tottenham.

O Bodo/Glimt, comandado pelo técnico Kjetil Knutsen, havia surpreendido a Lazio nas quartas de final após derrotar Porto, Maccabi Tel Aviv, Olympiakos, Besiktas e Twente em sua campanha.

Mas o sonho terminou nesta quinta-feira no pequeno estádio Aspmyra com capacidade para 8.270 pessoas.

O empate em 0 a 0 se manteve até o segundo tempo até que na última meia hora o time inglês conseguiu a vitória.

O zagueiro argentino Cristian Romero subiu mais alto para cabecear em direção ao gol e o centroavante Dominic Solanke aproveitou a sobra para finalizar à queima-roupa (63').

Sete minutos depois, Pedro Porro cruzou da direita e a bola acabou entrando, depois de bater na trave, com o goleiro Haikin parado (70').

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, cujo trabalho vem sendo questionado, finalmente pôde respirar aliviado e comemorar um raro momento de alegria numa temporada angustiante.

