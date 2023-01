Manchester United elimina Everton na Copa da Inglaterra

A- A+

O Manchester United se classificou para a quarta rodada (fase de 16 avos de final) da Copa da Inglaterra ao derrotar o Everton por 3 a 1 nesta sexta-feira (6), em um duelo entre duas equipes da Premier League.

Marcus Rashford foi de novo protagonista. Ele já tinha marcado nos dois últimos jogos do United e hoje deixou mais uma vez sua marca, convertendo pênalti nos acréscimos (90+6).

Mas antes mesmo de balançar as redes, Rashford já tinha sido decisivo ao participar dos dois primeiros gols dos 'Red Devils'.

No primeiro, cruzou rasteiro para o brasileiro Antony completar aos 3 minutos de jogo. No segundo tempo, no minuto 52, fez a jogada pela esquerda que terminou com o gol contra do zagueiro Conor Coady, que antes tinha igualado o placar para o Everton (14).

Esta é a sétima vitória seguida do Manchester United, que ganha confiança para o para os clássicos com Manchester City e Arsenal, seus próximos adversários no Campeonato Inglês.

Antes, os 'Red Devils' enfrentam pela Copa da Liga Inglesa na próxima terça-feira o Charlton, da terceira divisão.

Por sua vez, o Everton do técnico Frank Lampard chega ao oitavo jogo sem vitória. Agora eliminado das copas nacionais, o time terá que voltar todas as energias para sair da zona de rebaixamento na Premier League.

A Copa da Inglaterra continua no fim de semana e o principal duelo será no domingo, entre Manchester City e Chelsea, que se enfrentaram na quinta-feira pelo Campeonato Inglês, com vitória dos 'Citizens' por 1 a 0.

