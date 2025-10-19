A- A+

FUTEBOL Manchester United encerra jejum em Anfield e impõe quarta derrota seguida ao Liverpool O Liverpool vinha de tropeços diante de Crystal Palace e Chelsea, pela Premier League, e Galatasaray, pela Champions League

Em um clássico eletrizante, o Manchester United levou a melhor sobre o Liverpool, neste sábado, em pleno estádio Anfield, e festejou sua primeira vitória em nove anos na casa do adversário, por 2 a 1, pela 8ª rodada da Premier League. O triunfo veio com um gol relâmpago de Mbeumo e outro de Maguire, quando os anfitriões ensaiavam a virada.

O time de Casemiro e Matheus Cunha foi a 13 pontos na tabela do campeonato nacional e interrompeu uma série negativa de dez partidas em Anfield, onde sofreu derrotas humilhantes no período, como o 7 a 0 em 2023 e o 4 a 0 em 2022. Apesar da campanha irregular, Rúben Amorim também ganhou confiança no comando da equipe de Manchester.

Já o atual campeão inglês ampliou sua pior fase sob o comando de Arne Slot, com a quarta derrota seguida e quatro pontos de distância em relação ao líder Arsenal - 15 a 19. O Liverpool vinha de tropeços diante de Crystal Palace e Chelsea, pela Premier League, e Galatasaray, pela Champions League.

Após gastarem uma fortuna em contratações no início da temporada, ambos deixaram seus principais reforços no banco para o clássico. Do lado do atual campeão, Ekitike, com cinco gols em dez jogos desde que chegou do alemão Frankfurt, foi sacado do ataque, enquanto Wirtz perdeu o posto com as atuações oscilantes Pelo United, Sesko abriu espaço para outros reforços, Mbeumo e Matheus Cunha, e a decisão de Amorim se mostrou acertada.

Mesmo atuando sob pressão em Anfield, o Manchester United precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Mbeumo levou a melhor em dividida com Mac Allister no meio de campo e partiu em velocidade para receber a bola enfiada por Diallo e tocar na saída do goleiro Mamardashvili.

A partir daí, o time comandado por Arne Slot passou a dominar as ações, porém, faltou capricho aos artilheiros Salah e Isak, cujas finalizações à queima-roupa pararam nas defesas de Lammens, e sorte a Gakpo, que carimbou a trave duas vezes. Do outro lado, os visitantes partiam em velocidade para tentar ampliar a vantagem nos contragolpes.

A pressão do Liverpool surtiu efeito somente aos 32 minutos da etapa final, quando o toque de Gakpo na área encontrou a rede. Quando a virada do Liverpool e o fim da seca parecia questão de tempo, cinco minutos depois, Maguire cabeceou na segunda trave e anotou o tento da vitória do Manchester United: 2 a 1.

Na outra partida deste domingo, o Tottenham, de Richarlison, saiu na frente do Aston Villa, em Londres, com gol de Bentancur, mas levou a virada por 2 a 1 do conjunto de Birmingham - Rogers e Buendía anotaram - e perdeu a chance de alcançar a vice-liderança da Premier League. Com o resultado, os donos da casa caíram três posições e ocupam o sexto posto com 14 pontos, dois a mais que o adversário.



