Manchester United encara Galatasaray em jogo decisivo na Champions; veja escalações e onde assistir

A- A+

O Manchester United encara o Galatasaray no RAMS Park, em Istambul (TUR), numa partida que vale a sobrevivência do gigante inglês na Champions League. O duelo é válido pela 5° rodada da fase de grupos e tem início a partir das 14h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira (29).

Os Red Devils estão na última colocação do grupo A com três pontos. Os turcos estão na terceira posição com quatro, empatados com o Copenhagen. Apenas o Bayern de Munique já está garantido no mata-mata com seus 12 pontos na liderança.

O Manchester United vem de vitória na última rodada da Premier League, por 3 a 0 contra o Everton. O jovem Garnacho foi o destaque com um gol de bicicleta.

O Galatasaray também venceu pelo último compromisso na Liga Turca, numa goleada por 4 a 0 diante do Alanyaspor.

Prováveis escalações:

Galatasaray

Fernando Muslera; Sacha Boey, Abdulkerim Bardakci, Kaan Ayhan e Angeliño; Lucas Torreira e Kerem Demirbay; Hakim Ziyech, Dries Mertens e Wilfried Zaha; Mauro Icardi. Técnico: Okan Buruk.

Manchester United

André Onana; Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelof e Luke Shaw; Scott McTominay e Sofyan Amrabat; Antony, Bruno Fernandes e Alejandro Garnacho; Rasmus Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Onde assistir: TNT e HBO Max.

Confira os outros jogos da Champions League desta quarta (29)

Veja também

Justiça Vítima de Daniel Alves informa a juiz que não abrirá mão de indenização