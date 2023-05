Manchester United goleia Chelsea e garante vaga na próxima Champions

A- A+

O Manchester United conquistou a última vaga ainda em disputa na Premier League para a próxima Liga dos Campeões, graças à vitória por 4x1 sobre o Chelsea, nesta quinta-feira (25), num jogo da 32ª rodada que havia sido adiado.

ANCom estes três pontos, os 'Red Devils' são também terceiros na classificação, à frente do Newcastle (agora 4º), com 72 pontos contra 70.

Tanto Manchester United quanto Newcastle já estão fora do alcance do Liverpool (5º com 66 pontos), que disputará a Liga Europa na próxima temporada, assim como Brighton (6º), enquanto Aston Villa (58 pontos) e Tottenham (57) vão disputar no domingo na última rodada a sétima posição, que classifica para a Conference League.

O Manchester United, campeão nesta temporada da Copa da Liga inglesa e que fará a final da FA Cup contra o Manchester City no dia 3 de junho, não teve grandes dificuldades no duelo contra o Chelsea (12º).

A equipe londrina soma 43 pontos e já garantiu o recorde negativo de menor número de pontos conquistados pelo clube numa temporada da Premier League com 38 rodadas, que era de 50 pontos.

Como tem acontecido de forma recorrente nesta temporada, o Chelsea pagou por sua falta de eficiência. Mykhailo Mudryk mandou a bola para fora aos 5 minutos, assim como Kai Havertz de cabeça aos 35 minutos, enquanto Conor Gallagher chutou cruzado demais nos acréscimos do primeiro tempo (45+1').

Por outro lado, a eficiência foi o ponto forte do Manchester United nesta quinta-feira.

O brasileiro Casemiro abriu a vitória de cabeça, logo aos 6 minutos.

Em seguida, o francês Anthony Martial perdeu uma grande chance aos 19 minutos, após uma assistência de Bruno Fernandes, mas o francês compensou depois quase no intervalo, finalizando uma bola tocada por Jadon Sancho para fazer 2 a 0 (45+5').

O terceiro do United saiu aos 73 minutos de jogo, quando Bruno Fernandes converteu um pênalti, enquanto Marcus Rashford fez o quarto aos 78 minutos, aproveitando uma bola perdida em sua área por Wesley Fofana.

O gol de honra do Chelsea foi marcado no fim (89'), pelo português João Félix.

A vitória do Manchester United poderia ter sido ainda maior já que Bruno Fernandes (47') e o argentino Alejandro Garnacho (84') acertaram a trave.

Veja também

Náutico Recuperado de lesão, Bryan treina e fica perto de retorno no Náutico