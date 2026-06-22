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Futebol Manchester United compra terrenos para construir seu novo estádio O clube inglês revelou um ambicioso investimento no valor de 2,3 bilhões de euros

O Manchester United adquiriu a maior parte dos terrenos necessários para construir o seu novo estádio com capacidade para 100.000 pessoas, anunciou o clube inglês nesta segunda-feira (22).

O United comprou cerca de dez hectares de terrenos próximos ao seu estádio atual, o Old Trafford, um grande passo no ambicioso projeto dos 'Red Devils', que pretendem construir o maior estádio de futebol da Grã-Bretanha.

Com este terreno em formato triangular, situado a apenas 350 metros a noroeste do Teatro dos Sonhos, não será necessário adquirir as áreas adjacentes, pertencentes a um terminal de carga vizinho e que até agora constituíam o principal ponto fraco do projeto.

"O anúncio de hoje evidencia o progresso alcançado para oferecer ao Manchester United um novo estádio de padrão mundial e marca uma etapa importante à medida que entramos na próxima fase do projeto", celebrou a diretora-geral do projeto de construção do novo estádio, Collette Roche.

"O fato de podermos construir tão perto de Old Trafford nos permite preservar o patrimônio, as tradições e os rituais que são tão importantes para nossos torcedores", continuou.

O clube de Manchester revelou no ano passado seus primeiros planos para um ambicioso projeto de novo estádio, no valor de 2,3 bilhões de euros (R$ 14,9 bilhões na cotação da época). Por ora, ainda não há uma data definida para quando a equipe poderá se mudar para esta nova construção.

A futura instalação será o ponto central de um projeto mais amplo de renovação em 150 hectares, que também incluirá 15.000 moradias e permitirá a criação de 48.000 empregos a nível local e 90.000 a nível nacional.

O Old Trafford, casa do United há 115 anos, tem capacidade para 74.000 lugares, mas começou a mostrar sinais de desgaste. Um projeto de renovação do atual estádio será revelado em 9 de julho.

O bilionário Jim Ratcliffe, coproprietário do Manchester United, considerou que a reconstrução do 'Teatro dos Sonhos' era "evidente" após ter adquirido uma parte do clube em 2024.

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