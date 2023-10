A- A+

Liga dos campeões Manchester United perde em Old Trafford para o Galatasaray na Liga dos Campeões Com um segundo tempo eletrizante, a equipe turca virou a partida com um gol de Mauro Icardi

O Manchester United foi surpreendido pelo Galatasaray ao ser derrotado por 3 a 2 na última terça-feira (3), em Old Trafford, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois de perderem na estreia para o Bayern de Munique (4 a 3), os 'Red Devils' estiveram à frente do placar em duas ocasiões, com dois gols do jovem dinamarquês Rasmus Hojlund (17' e 67'), mas no final viveram um jogo para esquecer: Wilfried Zaha (23'), Kerem Akturkoglu (71') e Mauro Icardi (81') marcaram para o time turco.

Pouco antes do gol de Icardi, o volante brasileiro Casemiro cometeu um pênalti (que o atacante argentino desperdiçou) e foi expulso.

O time do técnico holandês Erik ten Hag, 10º colocado no Campeonato Inglês, é o lanterna do Grupo A da Champions, sem pontuar nos dois primeiros jogos.

O líder é o Bayern de Munique (6 pontos), seguido pelo Galatasaray (4 pontos). Ambos se enfrentam na próxima rodada, em Istambul, e quem vencer encaminha a classificação para as oitavas de final.

"É uma grande decepção. O vestiário estava em silêncio. Não acho que seja um problema de confiança, é mais falta de acerto, de decisões ruins nos momentos chave e um pouco de falta de sorte", declarou o meia do United Christian Eriksen.

Veja também

Champions League PSG, Barcelona, City e mais; confira os jogos da Liga dos Campeões desta quarta (4) e onde assistir