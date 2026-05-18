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FUTEBOL INTERNACIONAL Manchester United posta vídeo de despedida para Casemiro: "Old Trafford se despede com carinho" Atleta está de saída do clube e tem futuro indefinido

O volante brasileiro Casemiro jogou em Old Trafford pela última vez como jogador do Manchester United neste domingo. O clube postou um vídeo nesta segunda-feira se despedindo do atleta e escreveu: 'Você não veste esta camisa. Você a carrega. Old Trafford se despede com carinho de um ícone. Obrigado por tudo'.

Aos 34 anos, o atleta está de saída do clube e foi substituído no segundo tempo sob aplausos, momento em que deixou o campo emocionado e reverenciou a torcida, que exibiu camisas e faixas com seu nome e rosto, além de bandeiras do Brasil.

Veja vídeo:



You don’t wear this shirt. You carry it.



Old Trafford bids a fond farewell to an icon. Thank you for everything, @Casemiro pic.twitter.com/6FTYwNJIPP — Manchester United (@ManUtd) May 18, 2026

Acompanhado pela família, ele discursou ao estádio no fim do jogo. Casemiro está no Manchester United desde 2022, após sete anos no Real Madrid. Seu futuro está indefinido, mas cogita-se que possa ir jogar nos Estados Unidos.

— Muito obrigado. Obrigado aos jogadores. Obrigado, staff. Obrigado a todos. Mas a melhor coisa nesse clube são vocês, torcedores — declarou-se.

No jogo, o que se viu foi um duelo animado com o Nottingham Forest, que terminou em 3 a 2 para a equipe de Casemiro. Luke Shaw abriu o placar para os donos da casa logo no início do primeiro tempo. Os demais gols vieram na segunda etapa.

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