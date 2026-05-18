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FUTEBOL INTERNACIONAL

Manchester United posta vídeo de despedida para Casemiro: "Old Trafford se despede com carinho"

Atleta está de saída do clube e tem futuro indefinido

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Casemiro se despediu do Manchester United neste domingo (17)Casemiro se despediu do Manchester United neste domingo (17) - Foto: DARREN STAPLES / AFP

O volante brasileiro Casemiro jogou em Old Trafford pela última vez como jogador do Manchester United neste domingo. O clube postou um vídeo nesta segunda-feira se despedindo do atleta e escreveu: 'Você não veste esta camisa. Você a carrega. Old Trafford se despede com carinho de um ícone. Obrigado por tudo'.

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Aos 34 anos, o atleta está de saída do clube e foi substituído no segundo tempo sob aplausos, momento em que deixou o campo emocionado e reverenciou a torcida, que exibiu camisas e faixas com seu nome e rosto, além de bandeiras do Brasil.

Veja vídeo:
 

 

Acompanhado pela família, ele discursou ao estádio no fim do jogo. Casemiro está no Manchester United desde 2022, após sete anos no Real Madrid. Seu futuro está indefinido, mas cogita-se que possa ir jogar nos Estados Unidos.

— Muito obrigado. Obrigado aos jogadores. Obrigado, staff. Obrigado a todos. Mas a melhor coisa nesse clube são vocês, torcedores — declarou-se.

No jogo, o que se viu foi um duelo animado com o Nottingham Forest, que terminou em 3 a 2 para a equipe de Casemiro. Luke Shaw abriu o placar para os donos da casa logo no início do primeiro tempo. Os demais gols vieram na segunda etapa.

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